Fortnite: 2. Teaser für Season 2 aufgetaucht – Das kann er bedeuten

In Fortnite wurde nun der 2. Teaser von Epic Games veröffentlicht. Dieser soll ein Hinweis für Season 2 Kapitel 2 sein. Wir zeigen euch, was das für ein Teaser ist und was er bedeuten könnte.

Das ist der zweite Teaser: Auf Twitter hat Epic nun den 2. Teaser für Season 2 gepostet. Darauf zu sehen, ist ein goldener Handabdruck und ein Schriftzug, auf dem steht: „Übertragung abgefangen.“

Das Ganze wirkt wie ein Handabdruck-Scanner. Sonst sieht man nur noch ein Datum auf der Seite des Bildes. Am 20.02.2020 startet nämlich offiziell Season 2 Kapitel 2.

Was hat sich noch geändert? Epic Games hat nicht nur einen Teaser auf Twitter gepostet, sondern auch das Bild der Kategorie Battle-Pass auf ihrer offiziellen Seite geändert.

Dieses Bild findet man nun auf der offiziellen Seite von Epic

Auch hier findet man wieder den goldenen Handabdruck. Was könnten aber diese Linien bedeuten?

Schaut man ein bisschen weiter auf der Seite von Epic Games findet man solche ähnliche Balken in einem Beitrag:

In diesem Beitrag, der Season 2 offiziell ankündigt, findet man diese 3 Balken wieder. Sie verdecken die Dinge, die uns erwarten werden.

Könnten also diese 3 Balken ein Hinweis sein, dass uns 3 neue Dinge in der nächsten Season erwarten?

Wie sehen die Theorien zur nächsten Season aus?

Welche Teaser hatten wir schon? Das ist nicht der erste Teaser, den wir zur neuen Season erhalten haben.

In mehren Ländern wurden Plakate und Werbetafeln gefunden, auf der man jeweils eine Telefonnummer sieht. Wenn man diese anruft, hört man verschiedene Aufzeichnungen, in denen es um eine mysteriöse Agentur geht.

An der Bedeutung dieser Aufzeichnungen knabbern die Rätselfüsche in der Fortnite-Community gerade gerade.

Fortnite Teaser Location, Number, and Message translation list.



Image by @FNLeaksAndInfo pic.twitter.com/LnU7apPeiZ — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) February 17, 2020

Bisher weiß man noch nicht, was genau zur nächsten Season passieren soll. Die Theorien sehen aber so aus:

Eine neue Materialart: Gold

Die geheime Organisation plant etwas

Der große Bunker wird endlich geöffnet

Es kommt eine Ölbohrinsel auf die Map

Was sich aber aus den Teasern schließen lässt, ist das Gold-Thema, das immer wiederzufinden ist. Irgendwas müsste dann also in der nächsten Season das Gold-Thema aufgreifen.

Was meint ihr? Welches Thema wünscht ihr euch für die nächste Season?