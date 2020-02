Fortnite Season 1 Kapitel 2 neigt sich langsam dem Ende. Was ist aber mit dem Live-Event, das eigentlich stattfinden soll? So sieht die momentane Lage im Spiel aus.

Was ist das für ein Live-Event? Seit dem Ende von Season 3 erzählt Fortnite eine Story. Und seit Season 3, im März 2017, gibt es in Fortnite Live-Events, die eine Season abschließen.

Wir haben in Fortnite schon einige Sachen erlebt.

einen Meteoriteneinschlag,

einen Raketenstart

eine Explosion von Kevin dem magischen Würfel

andere Dimensionen

einen Schneesturm

einen Kampf der Giganten

und zuletzt ein schwarzes Loch, das die Karte von Fortnite verschlang

Wie sieht es jetzt aber mit dem Live-Event zum Ende von Season 1 Kapitel 2 aus?

Zum Live-Event im Oktober verschlang ein schwarzes Loch die Karte von Fortnite.

Wird das Live-Event überhaupt stattfinden?

Season 1 Kapitel 2 wird am 20.02.2020 enden. Somit müssen wir noch 10 Tage warten, bis diese endlose Season endlich endet. Bisher gibt es aber keinerlei Hinweise, wie sie enden wird.

Welche Hinweise sprechen gegen ein Live-Event?

Letztes Update der Season 1 schon im Spiel: Das letzte Update 11.50 dieser Season wurde am Donnerstag, den 5. Februar 2020 aufgespielt. Mit dem Update wechselte Fortnite auf das neue „Chaos“-Physiksystem der Unreal Engine 4. Davon merkt man aber bisher nicht so viel.

Das letzte Update einer Season ist aber auch wichtig, weil man dort die Daten zu den Live-Events findet. Dataminer suchen nach diesen Daten, damit man ungefähr weiß, was wir erwarten können.

Mit diesem Update 11.50 wurden aber keine Hinweise gefunden, die auf ein Live-Event deuten könnten. Wie steht es also um das Event zum Ende von Season 1?

Das schwarze Loch-Event von Season X

Darum ist die Season 1 in Fortnite diesmal anders: Normalerweise werden innerhalb einer Season in Fortnite einige Map-Veränderungen vorgenommen. Zudem erzählt das Spiel über Map-Änderungen und Ladebildschirme eine klare Story.

Diese Story in Fortnite entwickeln sich ständig weiter und bereiten die Spieler auf das Ende der Season vor. In dieser Season gab es fast keine Veränderungen an der Map und es gab keine klare Story.

Lediglich eine Story, die sich die Spieler selber zusammengebastelt haben, weisen auf eine kriminelle Organisation in Fortnite.

Welche Hinweise gibt es für ein Event?

Es gibt aber einen Hinweis und eine Spekulation, die für ein Live-Event zum Ende der Season 1 sprechen würden.

Die versteckte Story des Goldkönigs: Es gibt eine kleine Story, die im Hintergrund von Fortnite erzählt wird. Diese bemerkt man aber kaum, doch wenn man alle Hinweise zusammenzählt, entsteht eine coole Geschichte.

Auf der Map verwandeln sich plötzlich Gegenstände zu Gold. Diese Items kann man auch nicht zerstören und noch ist nicht klar, warum sie sich verändern.

Außerdem gibt es noch einen geleakten Skin, der noch nicht im Item-Shop aufgetaucht ist. Dieser passt auch perfekt zu dem Gold-Thema.

Gemeint ist der Gold-König, der in den Daten von Dataminern gefunden wurde. Es ist ein Skelett, welches komplett in Gold getaucht ist unde eine Krone trägt. So sieht er aus:

Dieser Skin könnte eine Interpretation der griechischen Sagengestalt Midas sein. Die Legende besagt, dass der Sagenkönig Midas alles in Gold verwandeln konnte, sobald er es nur berührte.

Dies würde also zur Story von Fortnite passen. Vielleicht verwandelt der Gold-König alle Gegenstände auf der Fortnite-Map zu Gold, ohne das wir es merken.

Könnten wir also ein ähnliches Live-Event wie beim Eis-König sehen? Wenn es sich so abspielen würde, wäre es lustig eine ganz goldene Map zu sehen.

Der Eis-König brachte einen Schneesturm, der die ganze Fortnite-Map einschneite

Noch ist unklar, ob wir ein Live-Event zum Ende von Season 1 Kapitel 2 erhalten werden. Es wäre aber das 1. Mal seit der Season 3, dass kein Live-Event zum Ende einer Season in Fortnite stattfinden würde.

Wir von MeinMMO hoffen, das wir ein Event bekommen und werden euch weiter informieren, sobald mehr Informationen bekannt sind.

Was meint ihr? Werden wir ein Live-Event zum Ende von Season 1 erhalten oder nicht?