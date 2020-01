Die Season 12 (Kapitel 2 Season 2) steht in Fortnite bevor. Mit einem neuen Battlepass und einem neuen Thema. Wir schauen darauf, was schon zu Start- und Enddatum bekannt ist und welche Theorien im Umlauf sind. Dazu schauen wir auf das Ende von Season 11.

Was ist gerade los in Fortnite? Jetzt ist der größte Teil von Season 11 in Fortnite geschafft und die Spieler fragen sich, was noch passiert, wann das offizielle Ende ist und wann Season 12 startet. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Das Ende von Season 11 (Kapitel 2 Season 1)

Wann endet Season 11? Eigentlich sollte sich Season 11 bald dem Ende neigen, aber Epic Games hat den Start von Kapitel 2 Season 2 bis Anfang Februar verschoben.

Ein genaues Enddatum ist noch nicht bekannt: Es steht nur Anfang Februar 2020 als End-Punkt im Raum. Mit Anfang Februar werden wohl die ersten 1-2 Wochen gemeint sein.

Wenn man von der Erfahrung der letzten Season ausgeht, die an einem Sonntag endete, könnten diese Daten für das Ende von Season 11 möglich sein:

Sonntag: 1.02.2019

Sonntag: 8.02.2019

Bedenkt aber, dass diese Daten nicht offiziell bestätigt sind und es sich somit noch ändern könnte.

Wie läuft Season 11 momentan? Mit dem Start des neuen Kapitels in Fortnite konnten Spieler eine ganz neue Map erkunden. Ein neues Levelsystem wurde eingeführt, das den Spielern mehr Spaß und weniger Grind versprach.

Nach einigen Beschwerden hat Epic die XP-Belohnungen erhöht. Nun kann man ziemlich schnell im Level aufsteigen. Das führte dazu, dass nun die meisten Fortnite-Spieler den Battle Pass abgeschlossen haben.

Alle Inhalte der Season eigentlich schon im Spiel

Wir haben schon die letzte Woche erreicht, in der es die neuen „bevorstehendes-Chaos-Challenges“ gab. Somit hätte man nach Erledigung aller Missionen keine Aufgaben in Fortnite mehr.

In der letzten Challenge soll man einen XP-Drop suchen

Der geheime Skin „Sorana“, den man sich in dieser Season freischalten kann, ist ebenfalls bereits verfügbar. Die Skin-Varianten für die Battle-Pass-Skins, die man sich durch die Alter-Ego-Challenges freischalten kann, sind auch alle schon im Spiel.

Es gibt also nicht mehr viel „reguläre Dinge“, die Season 11 in Fortnite noch bringen kann.

Die Overtime-Challenges sind da: Für die letzten Wochen der Season 11 haben wir 3 Overtime-Challenges-Pakete erhalten. Mit diesen kann man sich coole Varianten für die Battle-Pass-Skins verdienen.

Season 11 zieht sich durch die Weihnachtszeit – Verlängerung

Was passiert in der Weihnachtszeit von Fortnite? Letztes Jahr legte das Team von Epic Games eine 2-wöchige Pause ein. In dieser Zeit konnten sich Spieler verschiedene Belohnungen verdienen, in dem sie die „14 Tage Fortnite“-Missionen erledigten.

Dabei wurde es winterlich auf der Insel von Fortnite. Mit bunten Dekorationen und weihnachtlicher Stimmung.

Gibt es dieses Jahr auch ein großes Event? Dieses Jahr gab es ebenfalls ein 14 Tage Winterfest-Event. Aber mit mehr Inhalten zum Auspacken und gratis Belohnungen.

Außerdem kündigte Epic ein riesen Live-Event an, das ihr nicht verpassen solltet. Für die Vorbereitung dazu würden sie die Season verlängern.

Theorien zum Ende von Season 11

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season? Es kursieren einige Theorien, zum Ende von Kapitel 2 Season 1.

Einige Spieler meinen, die Alter-Ego-Skins würden einer geheimen, kriminellen Organisation angehören. Der „Chef“ wäre ein Skin, den man sich im Item-Shop kaufen kann.

Hier sieht man „den Chef“, wie er verschiedene Szenen auf den Monitoren beobachtet. Er könnte sich im Bunker, der noch verschlossen ist, verstecken und von dort aus die Organisation leiten.

Könnte das Event für das Ende von Season 11 in Risky Reels stattfinden? Welche Rolle spielt die geheime Organisation?

Wann startet Season 12?

Wann könnte Kapitel 2 Season 2 starten? Da Season 11 bis Anfang Februar verschoben wurde, müssen wir wohl noch eine Weile auf Season 12 warten. Wir werden wohl wieder einen Countdown erhalten, bei dem man sehen kann, wann es so weit ist.

Ausgehend von den vorherigen Seasons, könnte man ungefähr berechnen, wann Season 12 starten könnte. Normalerweise starten die neuen Seasons an Dienstagen oder Donnerstagen. Das wären mögliche Start-Termine:

Dienstag, 4.02 – Donnerstag, 6.02.2019

Dienstag, 11.02 – Donnerstag, 13.02.2019

Bedenkt aber, dass diese Daten nicht offiziell bestätigt sind und sich deshalb noch ändern können.

Der Battle-Pass von Season 12

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen dazu 2800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden.

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 12?

Könnte sich die Map ändern? Mit dem Start von einem neuen Kapitel in Fortnite erhielten wir eine komplett neue Map. Wie sieht es aber mit weiteren Änderungen aus?

In dieser Season blieb die Map genauso, wie sie zum Start des Kapitels war. Ob es in der nächsten Season größere Veränderungen geben wird, steht noch in den Sternen, es ist allerdings denkbar.

Wir werden sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und welches Live-Event, mit eventuellen Veränderungen an der Map, uns erwartet.

Viele Infos gibt es bislang noch nicht zur Season 12. Dafür aber schon viele Theorien, wie die jetzige Season enden könnte. In wenigen Wochen werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt.

Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald mehr Informationen bekannt sind.

Was meint ihr dazu? Welche Theorien habt ihr zum Ende von Season 11?