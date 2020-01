Die Entwickler von Fortnite, Epic Games, haben angekündigt, mit dem Update 11.50 das Physik-System der Unreal Engine auszutauschen. Das sorgt für viel Aufregung. Der Streamer Tyler „Ninja“ Blevins setzt große Erwartungen in das neue System „Chaos“ der Unreal Engine 4. Das könnte Fortnite sogar resetten, glaubt er.

Das ist die Ankündigung: Am 24.1. hat Epic angekündigt, dass man Anfang Februar mit dem Update 11.50 bei Fortnite auf das Physik-System „Chaos“ der Unreal Engine umstellt. Die Ankündigung kam gleichzeitig mit einer weiteren Verschiebung der Season 2.

Es heißt, die neue Technik habe eine Menge Potential, aber man wolle fürs erste sicherstellen, dass sich Fortnite weiter wie Fortnite spielt.

Was ist das für eine Technik? Was das Physik-System „Chaos“ kann, sah man in einer Demo von der Entwickler-Konferenz GDC im März 2019. Die Demo spielt in der Welt von Robo Recall und zeigt, wie Epic sagt, dass Nutzer „Szenen in Kinoqualität erstellen können mit Zerstörungen auf riesiger Ebene.“ Das System gebe Künstlern eine Kontrolle, wie nie zuvor.

Im Trailer sieht man, wie Gebäude spektakulär auseinanderbrechen und die Trümmerteile realistisch wegbrechen.

Ninja hat einen eigenen Skin in Fortnite.

„Heilige Scheiße, das wird groß“

So reagiert Ninja auf diese Nachricht: Der Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins, der Mann mit dem eigenen Skin in Fortnite, setzt riesige Hoffnungen in diese Technik. Er sagt, das könne alles ändern.

Er spekuliert, Epic wolle Fortnite „zurücksetzen“. Fortnite solle sich wie früher anfühlen, so wie damals, als noch keiner wusste, was überhaupt los war. 2017 wusste keiner, was Fortnite war, wie es sich entwickeln würde, wie viel man damit erreichen konnte.

Heute würden Leute das Bausystem ausnutzen, um kreative Konstruktionen zu bauen.

Ninja sagt, er habe keine Insider-Informationen, sondern spekuliere nur.

Ninja scheint die Ankündigung jedenfalls zu begeistern. Nachdem es in den letzten Monaten deutlich ruhiger um Fortnite wurde, scheint sich Ninja von dem Update viel zu versprechen. Vor allem weil danach auch die neue Fortnite-Season 2 beginnen soll.

Spieler fragen: Was ist mit der Performance?

Was können wir erwarten? Aktuell ist die Stimmung in der Community von Fortnite gespalten. Man geht wohl davon aus, dass das neue „Chaos“-Physik-System der Engine bei Events oder beim Bauen und Zerstören einiges machen könnte. Man rätselt aber, ob Epic das wirklich jetzt schon ausnutzen will.

So sagt ein PlayStation-Spieler: Fortnite würde seine PS4 bereits jetzt bis ans Limit bringen, da kann er sich kaum vorstellen, dass grafisch viel mehr möglich ist. Immerhin soll Fortnite auf einer Vielzahl von Geräten laufen, darunter auch Smartphones.

Es ist in jedem Fall eine interessante Entwicklung, wir werden dann wohl nächste Woche erfahren, wie genau sich das neue Physik-System „Chaos“ auf Fortnite auswirkt.

Epic plant schrittweise Verbesserungen

Das steckt dahinter: Fortnite ist nicht nur ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel für Epic, sondern dient auch als Aushängeschild und Testballon für die „Unreal Engine.“ So wurden in der Vergangenheit Live-Events dafür genutzt, um Entwicklern zu zeigen, was mit der Engine in Echtzeit möglich ist.

Epic hat jetzt seit Monaten wenig in Fortnite unternommen, was wirklich „besonders“ oder „experimentell“ war, außer vielleicht dem Star-Wars-Event. Es könnte sein, dass sich hier was Großes zusammenbraut, oder das Studio hat sich nach 2 Jahren Dauerstress in den letzten Monaten eine längere Auszeit gegönnt.

Laut der Ansage von Epic sollten Spieler mit dem Start von Patch 11.50 noch keine großen Veränderungen erwarten – die sollen erst nach und nach kommen.