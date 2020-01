Wann endet die endlose Saison 1 endlich und wann geht Fortnite weiter?

In Fortnite Battle Royale herrscht seit einer Weile eine seltsame Situation. Die Season 1 in Chapter 2 zieht sich seit Ewigkeiten hin. Auch neue Events können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Luft schon lange raus ist. Ein Ende des ewigen Kapitels erwartet uns wohl am 15. Februar, dann sollte Fortnite weitergehen. Die Frage ist: In welchem Tempo?

Das ist die Situation: Normalerweise dauert eine Saison in Fortnite etwas mehr als 10 Wochen. Das war früher genug Zeit, um:

ungefähr 4 große Balance-Patches zu bringen

die Map 8-mal zu ändern

Spielern genug Zeit zu geben, um den Battle-Pass mit seltsamen Skins durchzuknallen

Irgendwelche Geheimnisse anzudeuten, die Spekulationen auslösten, wie sich Fortnite wohl verändern wurde

die Spieler ständig unter Strom zu halten

In Fortnite war eigentlich immer was los.

Der Ablauf einer Saison in Fortnite war 2018 und über weite Teile von 2019 klar:

Eine neue Saison begann furios. Neue Gameplay-Ideen wurden eingeführt und bekamen viel Raum: Flugzeuge, riesige Mechs oder neue Bewegungs-Items

Ein neues Gameplay-Element von 2018: Fortnite hatte plötzlich Flugzeuge.

dann wurde die Saison im Mittelteil etwas ruhiger, Bugs wurden gefixt, es bauten sich Geheimnisse auf

zum Ende einer Saison wurde dann die Story immer wichtiger, irgendwas zeichnete sich im Hintergrund ab, irgendwie lief es immer auf ein Event oder eine Katastrophe hinaus

mit dem Beginn einer neuen Saison wurden dann einige „typische Gameplay“-Elemente der letzten Saison gestrichen und es ging wieder von vorne los

Fortnite – Game auf Speed

Das war das Resultat: Fortnite wirkte von Anfang 2018 bis Mitte 2019 wie ein Game auf Speed.

Ständig änderte sich was, nichts war wirklich stabil, es wurden fundamentale Änderungen an den Grundfesten des Spiels durchgezogen – Fortnite war ein Spiel unter Strom.

Das war das Event, ab dem alles anders wurde.

Fortnite Season 1 endet erst am 15. Februar

Das ist jetzt anders: Die jetzige Season in Fortnite, Season 1 Chapter 2, begann am 14. Oktober 2019: Ein Event fraß die Karte auf und Fortnite war für einige Tage nicht spielbar.

Aktuell wird im Spiel angezeigt, dass die Season 1 am 15. Februar endet, das ist aber ein Samstag. Man geht davon aus, dass die Saison tatsächlich entweder am 6. Februar oder am 13. Februar endet, das sind Donnerstage. (via Fortniteinsider)

Bleibt man beim 15. Februar, wären das 125 Tage: Damit ist die Saison beinahe doppelt so lange wie eigentlich vorgesehen.

Die Mechanismen in Fortnite waren aber auf eine „normal lange“ Saison angelegt. Das heißt: Vielspieler sind mit dem Battle Pass seit gut einem Monat durch.

3 Dinge, die Fortnite jetzt fundamental anders macht, als die ganze Zeit

Die Saison wirkt umso länger, weil Epic mit dem Start des Kapitels das Entwicklungs-Tempo deutlich reduziert hat: So gibt es kaum noch merkbare Updates oder Änderungen an der Karte.

Fortnite ist insgesamt simpler und einfacher geworden, während die letzten Seasons von Chapter 1 immer verrückter wurden mit ständig neuen Bewegungs-Items und Finessen.

Zwar gab es in den letzten Wochen „besondere“ Events in Fortnite, wie das Star-Wars-Event oder das Winterfest, aber auch das tröstete kaum über die lange Ruhezeit hinweg, zumal das Star Wars Event auch einige Bugs brachte.

Fortnite schnauft durch nach anderthalb Jahren unter Strom

Warum ist es diesmal so lange? Offenbar kamen bei Epic Games hier einige Sachen zusammen. So gab es schon 2018 eine längere Winterpause, bei der man den ständig arbeitenden Entwicklern mal eine Auszeit gönnte. Das dürfte auch diesmal wieder der Fall sein.

Aber offenbar begann die Saison im Oktober eigentlich zu früh, weil Epic den Oktober als guten Zeitpunkt ausgemacht hatte, um die PR-Aktion mit dem „schwarzen Loch“ durchzuziehen und nichts mehr für die Season 10 vorbereitet hatte.

Das Timing ist besonders seltsam, weil ausgerechnet in der finanziell so wichtigen Weihnachts-Zeit in Fortnite eigentlich die Luft raus war: Im Dezember 2018 hatte Fortnite mit besonderen Skins und Paketen noch Rekordeinnahmen erzielt.

Das war ein Highlight der letzten Wochen: 4 Skins in einem.

Bleibt Fortnite jetzt so ruhig oder geht’s 2020 wieder los?

So geht es weiter: Spieler werden sich wohl noch etwas mehr als einen Monat gedulden müssen, um zu sehen, wie Fortnite weitergeht. Voraussichtlich Mitte Februar wird die Saison 2 dann starten, wahrscheinlich am 13. Februar 2020.

Die Frage ist:

ob die nächste Saison in Fortnite wieder „normal lang“ wird und Epic das Tempo aus 2018 wiederaufnimmt

oder ob Fortnite zur Ruhe gekommen ist und 2020 ein „normaleres Spiel“ wird, in dem sich nicht ständig so viel ändert