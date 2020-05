Fortnite ist im Star Wars Fieber! Lichtschwerter und Skins im Star-Wars-Stil sind für den Star-Wars-Tag zurück im Spiel. Wir zeigen euch wie ihr in Fortnite ein Lichtschwert bekommen könnt.

Das war das Star Wars Event: Leicht zeitversetzt und mit Login-Problemen ging das Star Wars Event live – dann aber brachte es alles, was zu einem Star-Wars-Event gehören sollte. Der Millenium Falke war da, Sturmtruppen sind unterwegs und eine Szene aus dem neuen Film gab es auch noch.

Nun kehren die Star-Wars-Gegenstände und Lichtschwerter am 4. Mai 2020 zurück, um den Star-Wars-Tag zu feiern.

In Fortnite könnt ihr jetzt mit Lichtschwertern kämpfen

So könnt ihr ein Laserschwert in Fortnite bekommen

So bekommt ihr ein Lichtschwert: Um ein Lichtschwert zu bekommen, müsst ihr keine speziellen Schritte vornehmen. Ihr landet wie gewohnt auf der Insel, sucht euch einen guten Startpunkt, und dann geht die Suche nach Waffen los.

Der Unterschied: Neben den gewohnten Truhen sind jetzt auch Lichtschwert-Kisten im Spiel. Die können überall auftauchen.

So sehen Lichtschwertkisten in Fortnite aus

Diese Kisten müsst ihr nun nur noch öffnen und euch für eines von vier Lichtschwertern entscheiden. Zur Wahl stehen die Waffen von:

Luke Skywalker

Mace Windu

Rey

Kylo Ren

Ihr könnt sie auch einfach alle mitnehmen, falls ihr euch nicht entscheiden könnt. Die Lichtschwerter findet ihr aber auch in normalen Truhen.

Schnappt euch eines der Lichtschwerter

So nutzt ihr Lichtschwerter in Fortnite

Das können die Lichtschwerter: Die Lichtschwerter sind nicht einfach ein Ersatz für euer Abbauwerkzeug. Sie stellen eine richtige Waffe dar, mit denen ihr im Nahkampf ordentlich Schaden anrichten könnt.

Außerdem könnt ihr mit Ihnen Kugeln abwehren – so, wie man es auch aus den Filmen kennt. Wer also im Kugelhagel steckt, kann sich mit einem Lichtschwert nochmal gut aus der Affäre ziehen. Das geht alles ganz einfach: Mit R2 greift ihr an, mit L2 blockt ihr Angriffe.

Falls ihr euch in einem Kampf gegen die Lichtschwerter befindet und es keinen Ausweg zu geben scheint, kann das ziemlich nervig sein. Es gibt aber Tricks, wie man Lichtschwertern leichter ausweichen kann, ohne großen Schaden davon zu tragen. Wir zeigen euch Tipps, wie ihr den Lichtschwertern leichter ausweichen könnt.