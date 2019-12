Fortnite: So kontert ihr nervige Lichtschwert-Angriffe

Seit dem Star Wars Event gibt es jetzt Lichtschwerter in Fortnite, die man als Waffe benutzen kann. Diese Waffen sind stark und nerven manche Spieler. Wir zeigen euch Wege, wie ihr die Angriffe kontern könnt.

Was ist ein Lichtschwert? Es handelt sich hierbei, um eine Waffe, die man seit dem Star-Wars-Event benutzen kann.

Man kann damit Gegner treffen und Wände/Gegenstände zerstören. Brauchbar ist sie aber nur als Nahkampfwaffe.

Hier seht ihr, wie ihr ein Lichtschwert bekommt.

3 Wege, um Lichtschwerter zu kontern

Wir zeigen euch 3 Wege, wie ihr die Lichtschwerter im Kampf auskontern könnt.

1. Nah am Gegner und gutes Aim

Was müsst ihr machen? Diese Variante ist zwar riskant, da ihr Schaden in Kauf nehmen müsst, kann aber erfolgreich sein.

Sobald euch der Gegner mit einem Lichtschwert angreift, nutzt ihr die Zeit, um mit einer Pumpgun einen kritischen Schuss zu tätigen. Der Gegner wird diesen nicht abblocken können, da er das Schwert gerade schwingt.

Diese Methode funktioniert aber nur, wenn der Gegner kein volles Schild hat.

Der Spieler Fire4Success zeigte diese Methode und postete ein Video davon auf reddit:

2. Baue um dein Leben!

Was müsst ihr machen? Eine weitere gute Methode ist das Platzieren von Wänden. Durch Platzieren von Bauteilen könnt ihr euch vor Angriffen schützen und verschafft euch gleichzeitig mehr Zeit.

Sobald der Gegner eure Wand mit dem Lichtschwert zerstört hat, schießt ihr ihn direkt an. Ihr könnt vorher beobachten, wo sich der Gegner befindet und in welche Richtung ihr zielen sollt. Nutzt also euren Vorteil!

Diese Methode eignet sich besonders, wenn ihr einen Lebenspunkte-Nachteil habt und deshalb nicht in den direkten Nahkampf, wie in Punkt 1, gehen wollt.

3. Benutze einen Gegenstand, den sie nicht abblocken können

Was müsst ihr machen? Die letzte Variante funktioniert jetzt vor allem in der Winterzeit von Fortnite. Es gibt 3 Gegenstände, welche die Lichtschwerter nicht abblocken können.

Bei diesen Gegenständen handelt es sich um Schneebälle, Schneeballwerfer und Harpunen-Pistolen. Bewerft eure Gegner einfach mit Schneebällen.

Sie werden Schaden verursachen und ihr könnt aus sicherer Entfernung einfach zusehen, wie sie unter dem Schneeberg begraben werden.

Die Harpunen-Pistole funktioniert zwar auch, ist aber nicht sehr empfehlenswert, außer ihr seid euch sicher, das eure Gegner wenig Lebenspunkte haben. Mit der Harpune werdet ihr sie nur näher an euch heranziehen.

Was meint ihr? Werdet ihr diese Methoden nun gegen nervige Lichtschwerter verwenden?