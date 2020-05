In Fortnite sind die Lichtschwerter und die „Star Wars“-Skins wieder zurück. Sogar Kylo Ren wurde gesichtet. Damit will Epic wohl den Star Wars Tag, den 4. Mai, feiern. Wir zeigen euch alle Informationen dazu.

Was ist gerade los in Fortnite? Am Sonntag, dem 3. Mai 2020 brachte Epic die „Star Wars“-Skins in den Item-Shop zurück. Ihr könnt Rey, Kylo Ren und den Sith Trooper erwerben.

Dazu gibt es Spitzhacken, Emotes und Gleiter. Das ist aber noch nicht alles, denn die Lichtschwerter sind wieder im Spiel und ihr könnt sie für den Kampf nutzen.

Sith-Trooper, Rey und Kylo Ren sind als Skins wieder im Shop.

Lichtschwerter wie beim „Star Wars“-Event

Was sind Lichtschwerter überhaupt? Lichtschwerter wurden zum „Star Wars“-Event eingeführt. Spieler mussten abstimmen, welche Farbe ihnen am meisten gefällt.

Es handelt sich dabei, um eine Waffe, die man auch aus den Star-Wars-Filmen kennt. Ihr könnt also damit euren Gegnern Schaden zufügen.

Doch nicht nur für Angriffe ist das Lichtschwert geeignet, denn ihr könnt damit sogar Schaden abblocken oder den Stab als Spitzhacke verwenden, um Materialien zu sammeln.

Es gibt die Laserschwerter bei Fortnite in 4 verschiedenen Farben:

Rot

Lila

Grün

Blau

Die Lichtschwerter gibt es in 4 verschiedenen Farben

Wie lange bleiben die Lichtschwerter im Spiel? Epic hat bestätigt, dass die Lichtschwerter und Star-Wars-Gegenstände bis zum 5. Mai verfügbar sein werden. Falls ihr also damit spielen wollt, solltet ihr am besten die Chance nutzen, bevor sie wieder verschwinden.

Fortnite feiert den „Star Wars“-Tag

Warum sind die Skins und Lichtschwerter zurück? Dass die Star-Wars-Gegenstände wieder zurück sind, ist kein Zufall. Am Montag, dem 4. Mai findet nämlich der „Star Wars“-Tag statt.

Es handelt sich dabei, um einen inoffiziellen Feiertag, an dem die Star-Wars-Filme gefeiert werden. Der 4. Mai wurde ausgewählt, weil die Aussprache im englischen (may the 4th) dem Spruch: „May the force“ be with you (möge die Macht mit dir sein) ähnelt. Das ist ein Spruch, den man aus den Filmen kennt.

Um diesen Tag zu feiern, brachte Epic alle kosmetischen Gegenstände in den Shop zurück und lässt Spieler mit Lichtschwertern aufeinander losgehen.

Wer die Lichtschwerter nicht so cool findet und den Angriffen lieber ausweichen möchte, findet hier ein paar Tipps, wie man Lichtschwert-Angriffe am besten kontern kann.