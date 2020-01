5 Dinge, die ich mir für die nächste Season in Fortnite wünsche

Season 1 Kapitel 2 neigt sich langsam dem Ende zu. Unsere Autorin Eilyn hat nach der langen Warterei einige Ansprüche an die nächste Season in Fortnite. Das sind ihre Wünsche.

Wann endet die längste Season in Fortnite? Season 1 im 2. Kapitel war die bisher längste Season in Fortnite. Epic hatte angekündigt, dass Season 2 erst am 20.02.2020 starten wird.

Meine Wunschliste für die nächste Season

Da sich die aktuelle Season so in die Länge zieht, habe ich ziemlich hohe Erwartungen an die Nächste. Ich hoffe, das Warten lohnt sich und, dass einige meiner Wünsche erfüllt werden.

1. Ein Fahrzeug, das auf dem Land fährt

Für Season 2 wünsche ich mir ein Fahrzeug, das sich auch auf dem Land fahren lässt. Diese Militär-Autos, die man an so vielen Orten auf der Map findet, könnte man doch nutzen, um sie zu fahren.

Wie viele Male läuft man vor dem Sturm davon, sieht so ein Fahrzeug und würde am liebsten einsteigen, um sicher in die Zone zu fahren. Es wäre nur logisch, dass wir diese in der nächsten Season nutzen können.

Auch der Profi-Spieler Ninja wünscht sich mehr Mobilität in Fortnite.

Ninja fordert mehr Mobilität in Fortnite

2. Einige Map-Änderungen

Wir haben zwar zum Start des neuen Kapitels eine komplett neue Map erhalten. Die Karte gefällt mir auch sehr gut, doch nach 4 Monaten ohne jegliche Veränderung hat man alles gesehen.

Für die nächste Season wünsche ich mir deshalb ein paar neue Orte oder wenigstens einige Veränderungen.

Wenn es innerhalb der Season Veränderungen an der Map gibt, wäre das sogar noch spannender. So bleibt das Spiel frisch und bringt Abwechslung.

3. Wieder mehr Story

Von den Seasons 3 bis 10 hatte man eine klare Story, die man mit Veränderungen an der Map, Ladebildschirmen, Live-Events und sogar In-Game beobachten konnte.

Season X hatte die ganze Story nochmal aufgegriffen und aufgelöst. In dieser Season haben wir nicht wirklich eine Story gesehen.

Nur durch die Ladebildschirme haben sich die Spieler eine eigene Story zusammengebastelt. Sie glauben in Fortnite gäbe es eine geheime, kriminelle Organisation.

Die Geschichten in Fortnite fand ich schon immer spannend und habe sie gerne verfolgt. Hoffentlich werden wir zur nächsten Season eine klare Story sehen.

Der Visitor startete die Rakete, die dann den Riss und den Würfel brachte.

4. Mehr Kommunikation von Epic

Seit dem Start des neuen Kapitels verhielt sich Epic Games eher ruhig. Die Kommunikation mit der Community hat stark nachgelassen.

Früher wurden die Patch Notes zu den Updates detailliert und regelmäßig veröffentlicht. Alle Änderungen wurden genau erklärt. Nun wurden Patch Notes gar nicht oder unregelmäßig veröffentlicht.

In der nächsten Season hoffe ich auf eine Rückkehr der früheren Kommunikation mit Epic. Damit man auch klar weiß, welche Dinge im Spiel verändert wurden.

5. Ein cooler Battle-Pass

Natürlich darf der Battle-Pass nicht fehlen. Auf diesen freue ich mich bei jeder neuen Season am meisten.

Für den nächsten Battle-Pass wünsche ich mir viele coole Skins und Cosmetics. Der Battle-Pass der Season 11 konnte mich leider nicht wirklich überzeugen. Einzig der Chic-Skin motivierte mich, die Challenges dafür zu erledigen.

Geschmäcker sind zwar immer verschieden, aber solange ein Skin dabei ist, der mir gefällt, wäre ich schon mal zufrieden.

Was wünscht ihr euch zum Start von Season 2 Kapitel 2?