Vor einigen Wochen hatten die Entwickler angekündigt, das Gameplay im Gulag von Call of Duty: Warzone etwas auffrischen zu wollen. Mit dem neuen Update 1.21 war es nun so weit, doch etwas anders, als ursprünglich geplant. MeinMMO zeigt euch, was sich geändert hat.

Das war der Plan: In einem Interview mit der Seite GameSpot kündigte Amos Hodge, der Lead Designer von Raven Software, vor einiger Zeit an, für etwas mehr Abwechslung in der Gulag-Erfahrung von Warzone sorgen zu wollen.

Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Chef-Entwickler damals nicht, doch mit dem großen und heiß erwarteten Mid-Season-Update 1.21 für Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone vom 19. Mai war es nun so weit.

Das hat sich mit Update 1.21 im Gulag von CoD: Warzone geändert: Im Gulag sind nun endlich mehr Waffen verfügbar, als nur die bisherigen Schrotflinten und Pistolen. Fortan bereichern auch die beliebten Sturmgewehre und Maschinenpistolen das Arsenal für die intensiven 1vs1-Duelle im unterirdischen Knast-Trakt. Mit dabei sind beispielsweise

Und das dürfte so manch einen Spieler freuen. Schließlich hatten sich genau das viele bereits seit längerer Zeit gewünscht. Denn dauernd nur Pistolen und Schrotflinten nutzen zu müssen, wurde zahlreichen Spielern auf Dauer langweilig.

Außerdem zählen Pistolen sowie Schrotflinten nicht unbedingt zu den beliebtesten Waffen-Arten in CoD Warzone und längst nicht jeder kommt mit ihnen gut zurecht. Die breitere Auswahl an Waffen könnte nun dafür sorgen, dass jetzt auch Spieler als Sieger aus dem Gulag hervorgehen, die vorher an der beschränkten Waffenwahl scheiterten.

Warum anders, als ursprünglich geplant? Eigentlich sollte die Waffenauswahl im Gulag rotieren und nicht groß erweitert werden – so hieß es zumindest seitens der Entwickler.

Der Waffenpool sollte zwar variieren, doch dabei stets übersichtlich bleiben, damit die Spieler sich an die Waffen gewöhnen und diese „erlernen“ können.

Doch das Arsenal ist mit dem neuen Update nun gewachsen. Es sind neue Waffengattungen und -Exemplare dazugekommen, doch die Schrotflinten und Pistolen können auch weiterhin gespielt werden. Aktuell ist der Waffenpool also gewachsen. Ob es so bleibt oder sich in absehbarer Zeit ändert, ist bislang nicht bekannt.

Was ist der Gulag überhaupt? Der Gulag ist eine Art Minispiel im Spiel, das auf einer kompakten Map in Call of Duty: Warzone ausgetragen wird.

Dort landen Spieler, die während eines Warzone-Matches ins Gras beißen. Im Knast kämpfen sie dann gegen andere ausgeschaltete Spieler um eine zweite Chance, also einen Respawn. Der Sieger kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt nochmal neu ins laufende Match zurückkehren, für den Verlierer war’s das dann endgültig.

Tipps für den Gulag:

Auch interessant: Das neue Update 1.21 für CoD: Modern Warfare und Warzone hat nun die mysteriösen Bunker aktiviert, über die viele Spieler seit langer Zeit gerätselt haben. Was es damit auf sich hat, wie ihr in diese Bunker gelangt und was euch dort erwartet, findet ihr hier: CoD Warzone: Neues Update öffnet Bunker – So kommt ihr rein, das steckt drin