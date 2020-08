CoD Warzone bald mit großen 5er-Teams? Trailer zur Season 5 liefert Hinweise

Aufmerksame Spieler entdeckten im neuen Trailer einen Hinweis darauf, dass ihr in Call of Duty: Warzone bald in größeren Teams losziehen könntet, als es bisher der Fall war.

Die Season 5 steht vor der Tür: Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone beginnt in Kürze die Season 5. Nun gab es den dazugehörigen Trailer, der einen ersten Blick auf die zahlreichen neue Features und Inhalte der 5. Saison gewährt. Und genau in diesem Trailer haben aufmerksame Fans ein spannendes Detail entdeckt.

Die neue Saison startet am 5. August um 8:00 Uhr deutscher Zeit, doch schon jetzt können PS4-Spieler das große saisonale Update 1.24 herunterladen – der Preload ist live auf der PlayStation.

Hinweis auf größere Squads in Warzone gefunden: So sind einige Fans mit ihren Adleraugen auf einen Hubschrauber gestoßen, der über dem nun offenen Stadion flog. Was beim Anschauen des schnellen, Action-geladenen Trailers jedoch kaum auffällt: in diesem Heli saßen 5 Spieler – ein Novum in Warzone.

Bislang bietet das Battle Royale lediglich Modi für einen, zwei, drei oder höchstens 4 Spieler in einem Team. So manch einer ist nun überzeugt, dass wir in Season 5 bald auch als 5-Mann-Squad losziehen können.

Kommt ein 200-Mann-Modus für 5er-Teams? Wie das Ganze dann umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt – vorausgesetzt, es kommen wirklich 5er-Teams ins Spiel.

Doch die größeren Trupps sind alles andere als abwegig oder aus der Luft gegriffen. Bereits im März teaserte der Co-Studio-Head von Infinity Ward, Patrick Kelly, bereits einen 200-Mann-Modus mit 5er-Squads in der Warzone an. Da hat man bereits mit einem solchen Format herumexperimentiert, hieß es. Es kann also durchaus sein, dass genau dieser Modus in Season 5 nun zum Zuge kommt.

Das kommt auch noch in Season 5: Auf eine mögliche Bestätigung sollten Spieler nicht allzu lange warten müssen. Spätestens zum Launch der neuen Season sollte es die traditionelle Roadmap geben, auf der die wichtigsten Daten, Inhalte und Features von Season 5 aufgeführt werden. Ein solcher Modus dürfte sich mit großer Sicherheit auf diesem Fahrplan wiederfinden.

Und bereits im Vorfeld zum Launch der Season 5 hat Infinity Ward einige neue Details preisgegeben:

So gab es schon unter anderem einen Blick auf eine neue Fraktion, die Shadow Company, samt dazugehörigen neuen Operators. Auch 2 neue Waffen, die in der neuen Season 5 euer Arsenal erweitern werden, stehen im Prinzip bereits fest.

Was haltet ihr bislang von den ersten Details zur Season 5? Würdet ihr euch über 5er-Squads in der Warzone freuen?