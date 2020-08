CoD MW, Warzone: Neuer Trailer zeigt coole Features und Inhalte der Season 5

Kurz vor dem Start der neuen Saison lassen es Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone richtig krachen. Mit einem Action-geladenen Trailer gewähren sie einen ersten Blick auf kommende Features und Inhalte der Season 5. Was steckt drin?

Wann startet die Season 5? Bei CoD: MW und Call of Duty: Warzone beginnt in Kürze die Season 5 – zeitgleich auf allen Plattformen. Der offizielle Start erfolgt am 5. August um 8:00 Uhr deutscher Zeit.

Dann gilt es, das neue große Update 1.24 herunterzuladen. Anschließend könnt ihr euch dann in die neuen Inhalte stürzen. Doch was hat die Season 5 eigentlich neues zu bieten?

Vor der Veröffentlichung der traditionellen Roadmap, haben Infinity Ward und Activision nun in Form eines neuen Trailers einen ersten Blick darauf gewährt, was die Spieler in der Warzone und im regulären Multiplayer in der neuen Saison erwartet.

Übrigens, auf der PS4 könnt ihr das neue saisonale Update bereits vorab laden, damit ihr pünktlich in die neue Saison starten könnt: CoD MW, Warzone: Die Ersten können Season 5 schon laden – Preload live auf PS4

Map-Änderungen, neue Karten, frische Features und mehr – Das steckt im Trailer zur Season 5

Das ist der neue Trailer: Im neuen Video geben Warzone und MW 1 Minute und 52 Sekunden Vollgas. Doch es gibt nicht nur bombastische Action und spektakuläre Explosionen zu bewundern. Der Trailer zeigt bereits zahlreiche Details und Änderungen, die euch in der Season 5 erwarten.

Doch schaut am besten selbst:

Beachtet dabei, dass es sich nicht um alle Neuerungen und neuen Inhalte der Season 5 handelt, sondern um eine kompakte Vorschau. Einen kompletten Blick auf alle neuen Features von Season 5 sollte es in Kürze in Form der entsprechenden Roadmap geben, die ihr auch hier auf MeinMMO finden werdet.

Was kommt neu für Warzone?

Stadion wird geöffnet: Die Hinweise darauf haben sich in letzter Zeit immer mehr verdichtet, nun ist es offiziell. Das Stadion in der Warzone rund um Verdansk wird in der neuen Saison zugänglich und Schauplatz von Kämpfen.

Gefechte im neu geöffneten Stadion

Im Trailer sieht man deutlich, dass das Dach gesprengt wird und man ins Innere des Stadions gelangen kann.

Ein Zug fährt durch Verdansk: Auch das hatte sich bereits in den letzten Wochen angedeutet und wurde nun bestätigt. Nachdem bereits vor Kurzem eine Eisenbahnstrecke der Warzone hinzugefügt wurde, die rund um die Karte führt, sieht man im neuen Trailer nun auch den entsprechenden Zug.

Der Zug

Wie genau dieser funktioniert und was genau es damit auf sich hat, weiß man noch nicht konkret. Auf den ersten Blick sieht es aber so aus, dass er eine zusätzliche Möglichkeit bieten wird, Loot abzustauben, und die Spielwelt schnellen zu durchqueren. Zudem ist dieser Zug offenbar unaufhaltsam.

Seilwinden auf Dächern: Zwar ist dieses neue Feature nur kurz zu sehen, doch es könnte große Auswirkungen mit sich bringen. Auf einigen Dächern ist zu sehen, dass man sie nun mithilfe von Seilwinden, sogenannten Zip Lines, erreichen kann.

Das könnte ein Vorstoß gegen die nervigen Dach-Camper sein und Spielern eine zusätzliche Möglichkeit geben, auf Dächer zu gelangen und Camper so zu überraschen oder abseits der regulären Treppen oder Fahrstuhlschächte zu umgehen.

Was kommt neu für den traditionellen Multiplayer?

2 neue 6vs6-Maps:

Suldal Harbor: Eine verwinkelte und enge Karte, spielt in einem Hafen irgendwo in Nahost

Petrov Oil Rig: Ebenfalls eine enge und kompakte Karte auf einer Ölbohrplattform

Neue Bodenkrieg-Karte:

Verdanks Int. Airport: Diese neue Ground-War-Map spielt auf dem Gelände des Flughafens von Verdansk, der in großen Teilen bereits aus der Warzone bekannt sein dürfte

Neue Feuergefecht-Karte:

Livestock: Diese neue Map für den schnellen 2vs2-Gunfight-Modus spielt rund um eine Farm in einer ländlichen Gegend

Das wissen wir noch über die Season 5

Neue Fraktion und Operators: In einem eigenen Trailer stellte CoD vor wenigen Tagen eine komplett neue Fraktion vor – die Shadow Company. Diese wird Teils des Treuebundes und kommt mit 3 eigenen Operators.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD MW, Warzone: Start-Datum von Season 5 bekannt, Trailer zeigt neue Operators

Neue Waffen und Operators aus der Season 5

Neue Waffen: Der Shadow Company widmete man nicht nur einen Trailer, sondern auch einen eigenen Blog-Artikel. Dort wurde die neue Unter-Fraktion des Treuebundes genauer vorgestellt. Dabei entdeckten aufmerksame Fans aber auch schnell ein weiteres Detail – nämlich 2 neue Waffen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit euer Arsenal in der Season 5 erweitern werden.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone zeigen 2 neue Waffen der Season 5 – Und 2 könnten noch kommen

Was haltet ihr von dem Trailer und den dort gezeigten Inhalten und Neuerungen? Macht euch das Lust auf die Season 5?