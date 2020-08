Rote Zugangskarten sind zurück in CoD Warzone – Bringen Loot und Geheimnisse

In Call of Duty: Warzone könnt ihr wieder rote Zugangskarten finden. Erste Spieler testeten diese schon aus und fanden Loot. Doch es gibt weitere Schlüsselkarten und neue Geheimnisse.

Was ist neu in Warzone? Heute, am 5. August 2020, startete die 5. Season in Call of Duty Modern Warfare und Warzone. Allerhand neue Inhalte warten auf die Spieler, die sich jetzt sogar im geöffneten Stadion austoben können. Doch was wäre eine neue Season ohne Geheimnisse? Spieler finden seit der Öffnung der Server in Season 5 wieder rote Zugangskarten. Diese mysteriösen Karten waren vor Monaten schon ein großes Thema.

Außerdem gibt es Karten, die mit Ziffern und Buchstaben wie „P2-16“ beschriftet sind. Wir zeigen euch, was wir bisher über die neuen Funde wissen.

Rote Zugangskarten in Season 5 finden und nutzen

Das wissen wir: In den Matches bei Call of Duty: Warzone finden Spieler rote Zugangskarten, die derzeit mal wieder aus den Loot-Kisten fallen. Nutzen könnt ihr diese dann, um Bunker zu entsperren. Und dort wartet jede Menge Loot auf euch.

Der YouTuber AdaKer hielt das gesamte Prozedere in einem Video fest. Ihr seht anfangs, wie er die rote Zugangskarte findet und dann damit einen Bunker besucht. Den öffnet er dann und findet im Inneren einen großen Bereich, in dem einige Lootboxes stehen. Das Video binden wir hier für euch ein:

Wie kann man die Zugangskarten finden? Aktuell befinden wir uns noch ganz am Anfang dieser Season. Es scheint, dass die Karten zufällig verteilt werden. Wir rechnen in den nächsten Tagen aber mit mehr Infos dazu.

Ob ihr schon eine dieser roten Zugangskarten aufgesammelt habt, erkennt ihr unten links neben eurem Namen. Wenn da ein roter Schlüssel leuchtet, dann habt ihr eine der begehrten Karten am Charakter und könnt damit einen Bunker öffnen.

Bunker in Season 5 zurück und voller Loot

Rote Zugangskarte benutzen: Wenn ihr so eine Karte gefunden habt, düst ihr damit zu einem der Bunker, wie ihr ihn im Video von AdaKer seht. Öffnet den Bunker am Eingang, folgt dem Gang und schon landet ihr in einem Raum voller Lootboxen.

Auf dem YouTube-Kanal von OTF Games seht ihr ein weiteres Beispiel für einen Bunker, der mit so einer Karte geöffnet wird.

In der Community trägt man gerade Fundorte und weitere Infos zu den Zugangskarten zusammen. Habt ihr eine Karte gefunden, gibts hier die passende Bunker-Map dazu:

Eine Übersicht der Bunker-Fundorte in Warzone findet ihr hier

Neue Schlüsselkarten in Season 5?

Was wurde noch gefunden? Auf reddit berichtet Spieler Furmano1, dass man neben den roten Zugangskarten auch noch weitere Zugangskarten fand. Diese hätten vier Positionen auf denen sich Ziffern und Buchstaben befinden.

„Ich fand zum Beispiel ‚P2-16‘ und ‚El-21‘. In den Gängen des Stadions fanden wir außerdem verschlossene Türen mit einem Zugangscode, der 6 Zeichen lang ist.“

Erste Spieler haben schon Ideen und Lösungen, was es mit diesen Ziffer-Zugangskarten auf sich hat. „P2-16 öffnete eine verschlossene Tür im östlichen, unterirdischen Parkhaus auf der unteren Ebene“, schreibt AzraelReaper. Er geht davon aus, dass P1 das Parkdeck 1 und P2 das Parkdeck 2 abkürzt. Außerdem öffnete die Karte eine weitere Tür im westlichen Eingang und noch zwei weitere. „Die, die ich öffnete, hatte einen Computer darin, der viele Symbole anzeigte und dazu 3 Zeichen oder so.“

AzraelReaper (via reddit) vermutet, dass man zwei Räume öffnen müsste, um dann einen kompletten Code zu erhalten. Die Karte für die Räume fand er einfach auf der Erde bei einem Putzeimer im Norden.

Bisher vermuten die Spieler folgende Abkürzungen entschlüsselt zu haben:

EL = Elevator (also Fahrstuhl) oder Elevated Level (also die höhere Ebene)

P2 = Parking 2 (also das zweite Parkdeck)

CL = Hier ist man sich uneinig, eventuell Concession Lobby

Wie geht es weiter? Auf reddit tragen Spieler schon allerhand Informationen zusammen und versuchen, das große Rätsel zu entschlüsseln. Wir werden euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden halten, wenn man dem Ziel einen Schritt näher gekommen ist.

In der neuen Season von CoD MW und Warzone erwarten euch spannende neue Inhalte. Die Highlights zum Launch von Season 5 gibt’s auf der Roadmap.