CoD MW & Warzone: Patch Notes zur Season 5 – Das steckt im neuen 50GB-Update

Bei Call of Duty ging heute Morgen (05. August, 08:00 Uhr) das große Update zum Start der Season 5 online. MeinMMO zeigt euch die deutschen Patch Notes des neuen Updates 1.24 für Modern Warfare & Warzone.

Das Shooter-Gespann Call of Duty: Modern Warfare & Warzone gehen heute in Season 5 und besonders im Battle Royale hat sich mit dem großen Update 1.24 so einiges getan. Wir stellen euch die Änderungen der offiziellen Patch-Notes vor. Unsere große Zusammenfassung der Season 5 findet ihr hier.

Call of Duty: Update 1.24 Patch Notes

Bevor ihr mit den Inhalten der Season 5 loslegen dürft, müsst ihr allerdings einen dicken Download abschließen:

PlayStation 4: 33,9 GB

Xbox One: 49,8 GB

PC: 54,2 GB (mit CoD MW) / 47,7 GB (nur Warzone)

Die Entwickler versprechen jedoch, dass der gesamte Speicherbedarf der beiden Shooter etwas runtergeht, zumindest auf den Konsolen. Ist euch CoD zu groß, könnt ihr manche Teile des Spiels löschen.

Neuer Content für Call of Duty in Season 5

Die Bekanntgabe der neuen Inhalte erfolgte bereits über die Veröffentlichung der Roadmap. Zum Start der neuen Season erwarten euch unter anderem:

Frischer Battle Pass mit 100 Stufen

2 neue Waffen

Insgesamt 4 neue Maps für MW

Warzone-Map-Anpassungen

Neue Operator

Neue Modi

Warzone In-Match-Event (Juggernaut)

Mehr zu den spielbaren Neuerungen gibts in unserem Artikel zur Roadmap.

Die offizielle Roadmap zum Start der Season 5.

Allgemeine Anpassungen Modern Warfare & Warzone

Noch vor den besonderen Änderungen von MW & Warzone zeigen die Entwickler ein paar Anpassungen, die mehr oder weniger für beide Spiel-Komponente gelten. Hier zählen die Macher einige interessante Änderungen auf:

Waffen-Inspektion hinzugefügt

Bugs in privaten Matches entfernt (Headshot-Hitboxen, Kllstreaks)

Problem mit dem Rytec-Visier beseitigt

Laute Schritte (Taktik-Sprint/Sprint) gehen nun nicht mehr direkt in leise Schritte über (Laufen) – Die lauten Schritte sind nun länger zu hören

Dazu gibt es noch weitere kleinere Anpassungen von Fehlern, die jedoch nur in seltenen Fällen einen Einfluss auf das Spiel hatten. Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf einer Website von Infinity Ward.

Zudem kündigten die Entwickler Waffen-Balancing für kommende Updates an, sodass es jetzt zum großen Season-Start kaum Änderungen der Schießeisen gibt.

Anpassungen für Modern Warfare

Den folgenden Abschnitt ordnen die CoD-Macher eher unter Anpassungen für den regulären Multiplayer ein:

Probleme mit dem “23.0″ RPK„-Lauf der AK-47 behoben

Exploit entfernt, der Spieler unendliche Munition erlaubte

Aufklärungs-Drohnen/Vorrats-Kisten Exploit behoben

Neue Voice-Line wenn der Perk „Alarmiert“ aktiviert wird

Auch diese Season wird es wieder einiges an irren Skins geben.

Anpassungen für Warzone

Die wichtigsten Anpassungen sind hier sicherlich die großen Map-Änderungen, die sich in den letzten Wochen schon andeuteten. Nun sind sie endlich online und ein Loot-Zug, sowie ein gesprengtes Stadion-Dach sorgen für Abwechslung auf der Warzone-Map Verdansk.

Diese Anpassungen gibt es auch noch:

Neuer Warzone-Loot

Gulag-Waffen rotieren ab sofort wöchentlich

Die effektive Schadens-Reichweite aller halb-automatischen Sniper-Gewehre und DMRs wurde erhöht

Schadens-Reichweite des Salven-Gewehrs FR 5.56 erhöht

Bug bei den Luftschlägen beseitigt

Falsche Pings des Herzschlagsensors entfernt

„Gesucht“-Vertrag bringt nun auch Spieler aus dem Gulag zurück

Wie sich die Anpassungen auf das Spiel auswirkt, zeigen die nächsten Tage. Die Änderungen bei den Schadens-Reichweiten klingt spannend, da die Semi-Auto-Waffen wie „SKS“ oder „Mk2 Karabiner“ in dem Battle Royale eher als schwach gelten und damit einen kleinen Buff kassieren. Das Gleiche gilt für das Sturmgewehr „FR 5.56“, das nicht grade viele Fans in der Warzone hat.

Das Dach-Campen wiederum wurde „generft“. In ganz Verdansk gibt es nun Seilwinden, mit denen ihr schnell auf besetzte Dächer kommt.

Der Ingame-Trailer von Season 5 zeigt die Dach-Explosion des Stadions in voller Pracht.

Playlist der ersten Season 5 Woche

Da das wöchentliche Playlist-Update durch die neue Season etwas übergangen wurde, veröffentlichten die Entwickler zusammen mit den Patch-Notes die Playlisten der aktuellen CoDs:

Modern Warfare

Bodenkrieg

Feuergefecht-Baupläne

Oil Rig und Harbor 24/7

Konfrontation – Livestock

Suchen & Zerstören: Doppelter Einsatz

Warzone

Battle Royale – 2er / 3er / 4er

BR-Rückkauf Einzel (hieß früher Stimulus)

Mini Royale

Beutegeld: Blutgeld 4er

Mit Season 5 gibt es also ordentlich etwas zu tun, mit neuen Maps, Modi und sogar Anpassungen der Warzone-Map für noch mehr Action. Möglicherweise startet demnächst ein 5-Mann Battle Royale, der wieder eine ganz neue Dynamik in das BR bringen könnte.

Was meint ihr zu den großen Anpassungen und dem Content der neuen Season?