CoD MW & Warzone bekommen Feature, das keiner braucht, aber jeder will

Mit dem Start der Season 5 bekommen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ein neues Feature, das sich bereits viele Spieler gewünscht haben. Zwar bringt es überhaupt keine spielerischen Vorteile, trotzdem freuen sich viele Fans darüber.

Was ist das für ein Feature? Die Shooter sollen mit dem Start der Season 5 eine Funktion bekommen, mit der ihr im laufenden Spiel eure Waffen inspizieren könnt.

In einer Animation bekommt ihr so neue Blickwinkel auf eure Schießeisen.

Schon im Juli gab es Hinweise darauf, dass dieses Feature in CoD MW und Warzone eingeführt werden könnte. Nun wurden diese Hinweise offiziell von Infinity Ward mit dem kurzen Satz: „Waffen inspizieren – kommt“ bestätigt (via reddit).

Spieler freuen sich auf das Feature

Was ist daran so besonders? Das Inspizieren von Waffen ist bereits bekannt aus Spielen wie CS:GO oder auch CoD Modern Warfare Remastered.

Durch das genaue Betrachten erhaltet ihr einen Blick auf die Waffe, die ihr euch selbst zusammengestellt habt. In Modern Warfare und Warzone gibt es zudem viele Möglichkeiten, um eure Waffe aufzumotzen. Doch die könnt ihr eigentlich nur im Waffenschmied-Modus so richtig gut betrachten.

In der bisher im Leak gefundenen Animation wird die Waffe zwar nur von den Seiten betrachtet, aber weitere Animationen wären theoretisch möglich.

Warum freuen sich die Spieler so darauf? Spieler feiern die Ankündigung, weil es in den Shootern auch darum geht, das Aussehen seiner Waffe nach den eigenen Wünschen anzupassen.

Auf Twitter fragte @richmond_325, was denn an dem Feature so toll sei. Daraufhin bekam er einige Antworten:

Der Nutzer daniel44416257 schrieb beispielsweise: „Es ist keine große Sache, wir lieben es einfach zu sehen, wenn Dinge aus alten Spielen wie Modern Warfare Remastered zurückkommen“.

Für roguegamer248 ist es einfach nützlich, um sich Details anzuschauen: „Mir gefällt es, Waffen in Spielen zu inspizieren, um die Details zu bewundern, die man ihnen verleihen kann.“

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Manche sehen in dem Feature eine Zeitverschwendung der Entwickler (via reddit) oder sie machen sich darüber lustig, dass es knapp ein Jahr gedauert hat, um diese relativ kleine Neuerung ins Spiel zu bringen.

Wer das Feature direkt für einen besonderen Blick nutzen möchte, kann sich eine der neuen Waffen anschauen, die mit der Season 5 veröffentlicht werden.