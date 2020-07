CoD MW & Warzone: Leak macht Hoffnung auf beliebtes Waffen-Feature aus CS:GO

Sieht so aus, als könnt ihr in Call of Duty: Modern Warfare und bei CoD Warzone bald eure coolen Waffen-Kreationen und teuren Baupläne besser bewundern – ganz im Stile von CS: GO.

Im Verlauf der Season 4 sind so einige Neurungen zu CoD: MW und Warzone gekommen – beispielsweise die neue Sniper Rytec AMR, das neue Spotter Scope, die Konter-Drohne als Killstreak als Item im Battle Royale oder auch zahlreiche neue Baupläne, mit denen ihr euren Waffen ein alternatives Aussehen verpassen könnt.

Und nun sieht so aus, als könnt ihr eure Waffen bald noch besser in ihrer vollen Pracht bewundern. Und zwar über ein neues Feature, das so manch einer aus CS:GO kennen dürfte.

Was hat es mit dem Waffen-Feature aus CS:GO auf sich? Es geht um das Inspizieren von Waffen. Nicht im Menü oder im Editor, sondern ingame. Einige Shooter haben dieses Feature bereits fest verankert. Einer der prominentesten Vertreter ist eben Counter Strike: Global Offensive.

Inspizieren einer AK in CS: GO (Quelle: Dexerto)

Auf Knopfdruck könnt ihr dann eure Schießeisen mit all ihren Anbauteilen und kosmetischen Veränderungen in speziellen, einzigartigen Animationen begutachten – ein beliebtes Feature bei vielen Spielern von CS:GO.

Denn so lassen sich die teuren Skins und generell die Schießeisen auf Wunsch in voller Pracht bewundern. Dabei dreht euer Charakter die Waffe so hin und her, dass ihr sie wirklich wie ein Sammlerstück anschaut, das ihr gerade aus dem Regal geholt habt. Laut zahlreichen Fans ist ein solches Feature ein Muss – gerade in Spielen, die so den Fokus auf Waffen legen, wie Modern Warfare. Hier fehlt es bislang noch, was sich jedoch offenbar in Zukunft ändern dürfte.

Was genau zeigt der Leak? Denn genau solche Inspizier-Animationen im Stile von CS:GO zeigt nun ein Leak für Modern Warfare, der aktuell die Runde auf Reddit macht – sehr zur Freude einige Spieler. Hier könnt ihr euch einen Clip dazu anschauen.

Wann kommt dieses Feature ins Spiel? Die Animationen sind offenbar erst vor Kurzem ins Spiel gekommen und wurden in den Daten entdeckt. Wann sie allerdings im Spiel verfügbar werden – dazu gibt es keinerlei Hinweise. Einige Spieler spekulieren dabei auf die kommende Season 5.

Was würdet ihr von einem „Waffen inspizieren“ auf Knopfdruck halten? Etwas, was bei CoD: MW und Warzone längst überfällig ist? Oder lässt euch dieses Feature komplett kalt?

