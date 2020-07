Spieler der Call of Duty: Warzone berichten von merkwürdigem Verhalten ihrer Maps und ein Leak zeigt die „Konterdrohe“ als kaufbares Item. Kommt der Killstreak in die Buy-Station und zwingt Soldaten dann regelmäßig zum Umdenken?

Was ist die Konterdrohne? Diese Drohne bildet das Gegenstück zur Aufklärungs-Drohne. Anstatt euch dabei zu helfen, Feinde aufzuspüren, hindert es Gegner daran, euch zu entdecken.

Spielt ihr nicht den Realismus- oder Hardcore-Modus, dann bieten euch Mini-Map und Karte wertvolle Informationen über die Umgebung und Feinde:

Feuernde Feinde ohne Schalldämpfer sind kurz zu sehen

Umrisse der Map sind zu erkennen

Aufträge, Buy-Stations und Fahrzeuge in Verdansk

Aufklärungs-Drohnen zeigen Feinde ohne „Geist“ auf der Map

Fortschritt des Gaskreises ist zu sehen

Während der Laufzeit einer feindlichen Konter-Drohne fallen einige dieser Informationen weg. Das könnte ein richtig starker, neuer Killstreak für die Warzone werden, wenn er an der Kauf-Station verfügbar ist. Teams, die viel mit den Maps arbeiten, dürfte der neue Killstreak einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Mit den richtigen Settings wird die Mini-Map in der Warzone übrigens noch stärker.

Counter-UAV womöglich bald auch an der Buy-Station zu kaufen

Wie sah der Leak aus? Der User „TwitterWWE“ postete auf reddit nicht die neusten Ereignisse der Wrestling-Liga, sondern fand das Bild einer Buy-Station in der Warzone, die ein „Counter-UAV“ anbietet.

Als Beschreibung steht hier: „Eine Drohne, die alle feindlichen Mini-Maps unabhängig von der Entfernung verschlüsselt und das HUD schrittweise unterbricht, ja näher man dem Zielgebiet kommt“. Der Preis der C-UAV liegt demnach bei 4.500 $.

Was würde das für die Warzone bedeuten? Die normalen Drohnen würden dadurch etwas an Wert verlieren. Der Beschreibung nach zu urteilen, seht ihr die Gegner dann zwar noch auf der großen Map. Doch es ist umständlicher, in die Map-Ansicht zu gehen und hier die Feinde auszumachen, anstatt sie direkt über die Mini-Map lokalisieren zu können.

Ähnliches gilt für den Gas-Kreis. Bewegt ihr euch mit dem Kreis mit oder kämpft nah am Spielfeld-Rand, dann kommt es zu mehr Unsicherheiten, da ihr den Fortschritt des Gases nicht jederzeit auf der Mini-Map prüfen könnt.

Da in der Beschreibung von einem „Zielgebiet“ die Rede ist, müsst ihr beim Start der Konter-Drohne ein Gebiet in Verdansk auswählen. Hier schwebt die Drohne am Himmel, bis zu dem Zeitpunkt ihrer Deaktivierung oder Zerstörung und stört feindliche Anzeigen. Je näher die Feinde kommen, desto größer die Störung. Ein fehlendes HUD führt dann ebenfalls wieder zu Unsicherheiten, die ihr zu eurem Vorteil ausnutzen könnt.

Alles in allem wohl eine sinnige Erweiterung des Killstreak-Arsenals in der Warzone, das Spieler dazu zwingt, umzudenken und womöglich die aktuelle Strategie anzupassen.

Konter-Drohne aktuell wohl selten und teuer

Zwar könnt ihr die Konter-Drohne noch nicht kaufen, doch es gibt bereits einige Videos, die zeigen, dass die Drohne bereits im Spiel ist und zu den seltensten Items gehört, die ihr aktuell finden könnt. Der YouTuber „MrTheRevertz“ zählt in seinem englischen Video zwei Methoden auf, wie ihr schon jetzt an die Drohne kommt:

Als sehr seltener Loot-Drop auf dem Boden oder aus Kisten Wenn ihr 4 UAVs am Stück ruft

„MrTheRevertz“ hat selbst noch kein C-UAV gefunden, zeigt aber in seinem Video eine Szene, in der eine Konter-Drohne in der Warzone aus einer Kiste ploppt und benutzt werden kann. Bei der zweiten Methode ist er sich allerdings nicht ganz so sicher, da man nur schlecht prüfen kann, ob die Maps der Feinde gestört werden. Er meint, dass es laut Dataminern bereits im Spiel ist.

Ihr könnt also schon jetzt Konter-Drohnen nutzen, allerdings nicht sonderlich zuverlässig oder günstig. Würde der Killstreak in das Angebot der Buy-Stations kommen, hätte er womöglich einen großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Bisher gab es aber keine offizielle Ansage dazu, ob die Konter-Drohne ein gewöhnliches Item der Warzone wird oder eine unregelmäßige Störung bleibt, die manchmal eure Mini-Map ärgert.

Auch ohne die Konter-Eigenschaften der Aufklärungs-Drohnen sind die Geräte spannend. Mit etwas Glück könnt ihr euch sogar eine verbesserte Warzone-Drohne bis zum Ende der Runde organisieren.