CoD Warzone bringt in Season 5 wohl DIE Lösung gegen lästige Dach-Camper

In Season 5 von CoD Warzone geht’s den Dach-Campern wohl an den Kragen. Der Trailer zur neuen Season zeigt eine wichtige Neuerung, die Campern in großen Höhen wohl gar nicht schmecken wird.

Was macht Season 5 gegen Camper? Schon vor dem Start von Season 5 veröffentlichte das Team von Call of Duty einen Trailer, der Spieler auf den neuen Abschnitt des Spiels vorbereiten soll. Darin erhascht man einige Blicke auf neue Inhalte. Darunter auch Hilfsmittel, um schnell und unkompliziert auf die Dächer von hohen Gebäuden zu gelangen.

Spieler bemerkten im Trailer Seilwinden, mit denen die Leute hohe Gebäude erklimmen. An den Seiten der Gebäude packen sie sich ein Seil und einen Motor und ziehen sich damit fix zu den Dächern der Gebäude hoch. Eine neue Mechanik, die vielen Spielern gefallen dürfte.

Was sind das für Zip-Lines?

Hier seht ihr sie: Wenn ihr im neuen Trailer zu Season 5 von Warzone genau hinschaut, dann seht ihr die gelb-braunen Seile, an denen sich Spieler hochziehen. Doch diese Ausschnitte sind nur wenige Sekunden sichtbar.

Wir haben für euch eine kleine Übersicht mit Screenshots zusammengestellt, auf denen ihr die Ziplines in Aktion seht:

Wo gibt es die Ziplines? Bisher ist noch unklar, wie viele Ziplines es in Warzone geben wird und an welchen Gebäuden sie befestigt werden. Vermutlich wird es nicht nur das neu eröffnete Stadion sein, an denen ihr sie findet, sondern auch weitere hohe Gebäude.

Was wir sonst noch aus dem neuen Trailer zu Season 5 in CoD Warzone erfahren haben, seht ihr hier.

Warum kommen die Seilwinden ins Spiel?

Das ist wohl der Grund: Dach-Camper sind wohl verantwortlich dafür, das diese neue Mechanik ins Spiel kommt. In der Community stehen Dach-Camper schon lange und immer wieder in der Kritik. Spieler verschanzen sich in Gruppen auf Dächern – Während der manchmal einzige Aufgang zum Dach bewacht wird, haben die anderen den Rücken frei, um von oben mit der Sniper andere Spieler wegzuballern.

In der Community gab es schon kreative Wege, gegen die Camper vorzugehen:

Durch die neuen Ziplines gibt es mehrere Wege, die Dächer zu erklimmen, auf denen sich die Camper verschanzen.

Doch sollte man auch bedenken, dass man an der Seilwinde verwundbar ist. Andere Spieler sehen einen dort deutlich nach oben huschen und können locker vorausahnen, wie sich euer Charakter bewegt – denn es geht ja nur noch oben oder unten.

Wie gefällt euch diese neue Mechanik?

Eine weitere Neuerung von Season 5 könnte eine erweiterte Gruppen-Größe sein. Spielt ihr CoD Warzone bald in 5er Teams auf 200-Spieler-Maps?