Bei Call of Duty: Modern Warfare können Camper auf Dächern ziemlich nervig werden. Einem Spieler wurde das zu viel. Er nahm seinen ganzen Ehrgeiz zusammen und räumte ein komplettes Dach mit 12 Campern.

Was ist passiert? Auf der „Ground War“-Map „Tavorsk District“ von Call of Duty: Modern Warfare gehören Hochhäuser mit nervigen Snipern zum Gameplay dazu. Doch nicht jeder lässt sich die Übermacht der Longshot-Camper gefallen.

Der couragierter Spieler „djdavyjeff“ nahm seinen gesamten Mut und alle Schüsse seiner Grau 5.56 und Akimbo-Pistolen zusammen und befreite sein Team von einer lästigen Camper-Plage. Nach der Räumungs-Aktion stehen 12 Sniper auf seiner Abschussliste. Seht hier den gefeierten Clip:

Das ist der Clip: Nach knapp einem Tag sammelte der Clip schon mehr als 57.000 Upvotes und setzt sich im reddit von Modern Warfare direkt auf den dritten Platz der beliebtesten Threads (25. Februar, 11 Uhr).

Anfangs seht ihr den noch etwas unsicheren Anflug auf den beliebten Camper-Spot der Bodenkrieg-Karte. Nach seinem Ausstieg konnte „djdavyjeff“ einen uneinsichtigen Platz einnehmen und legte zur Sicherheit noch einen Taktikeinstieg, um einen weiteren Versuch zum Klären des Daches zu bekommen.

Es stellte sich allerdings heraus, dass er das nicht brauchen würde. Innerhalb von 30 Sekunden zerlegt der unbarmherzige Sniper-Killer 12 Camper, die von dem Dach aus die Karte terrorisierten.

Wie hat er das gemacht? Die Dächer von „Tavorsk District“ ziehen Camper geradezu an. Viele der Hochhäuser auf der Bodenkrieg-Karte sind begehbar und bieten richtig gute Spots zum snipen. Entsprechend anfällig sind diese Dächer aber auf für kleine Überfälle.

Sniper teilen gerne aus, sind aber auch immer gefährdet. Hier ein paar Tipps für angehende Sniper.

„djdavyjeff“ schaffte es unentdeckt auf das Dach zu kommen. Die Camper dachten wohl, einer der vielen Spieler dort oben, wird den Typen im Heli schon erledigt haben. Doch „djdavyjeff“ konnte eine richtig gute Position einnehmen und ging mit einer starken Kontrolle in den Kampf.

Danach macht er alles richtig und beendet das Camper-Fest zur Freude wahrscheinlich aller Zuschauer. Solche Szenen machen Spielern und Zuschauern Spaß. Vielleicht auch ein Grund aus dem der größte PUBG-Streamer zum BR von CoD wechseln möchte. Es gibt Hinweise, dass das Battle Royale „Warzone“ schon am 3. März starten könnte.

Warum gelang ihm das so gut? In einem normalen Match „Ground War“ wäre das schwieriger geworden. Aktuell läuft aber eine „Realismus-Bodenkrieg“-Playlist. Alle Spieler haben dadurch weniger Gesundheit und auch das HUD gibt nicht so viele Infos.

So konnte „djdavyjeff“ das komplette Dach räumen und wahrscheinlich den Clips seines Lebens zur Freude vieler Tausender MW-Fans mit uns teilen.

Hattet ihr schon mal einen ähnlichen Camper-Streak oder fühlt ihr euch eher mit diesem Pechvogel verbunden, der gleich 4 mal in der Killcam eines Gegners landete: