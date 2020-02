Ein Typ zeigt in einem Video, wie er gleich 4 Mal in der Killcam eines Gegners bei Call of Duty: Modern Warfare landet. Tausende feiern mit ihm zusammen den Clip.

Das ist die Szene: Ein Spieler von Call of Duty: Modern Warfare musste bei einer Runde Herrschaft auf der Chaos-Karte „Shipment“ besonders viel einstecken. In der finalen Szene des Spiels bekommt der Pechvogel gleich 4 mal auf den Deckel.

Während sein Gegner wahrscheinlich schmunzelnd vor dem Bildschirm saß, konnte „Crossfingers“ nur dabei zusehen, wie er nacheinander mit der starken R0-9 Schrotflinte auseinandergenommen wurde.

Shipment-Spawns sind irre, doch die Map bleibt beliebt

Wie kann sowas sein? Das kleine Massaker fand auf der Mini-Map „Shipment“ statt, die es schon in so manchen CoD-Ableger geschafft hat. Die Karte ist im Vergleich zu den „normalen“ Maps absolut winzig. So kommt es öfter mal vor, dass ihr bei einem Spawn nicht nur im Sichtfeld, sondern direkt im geladenen Lauf eines Gegners spawnt.

Es gehört aber schon ein wenig Pech dazu, 4 mal hintereinander vor demselben, blutrünstigen Schrotflinten-Rusher zu spawnen und seine Kugeln zu kassieren.

Shipment ist stressig, doch viele Spieler stehen drauf

Wie sind die Reaktionen? Der Thread geht bei reddit durch die Decke und konnte nach nur 13 Stunden mehr als 28.000 Upvotes und 1.000 Kommentare sammeln (Stand: 21.02./10.30 Uhr).

In den vielen Comments zeigen haufenweise User ihre Solidarität mit dem armen Kerl und erzählen ihre eigenen Geschichten, wie gnadenlos die Spawns auf der kleinen Karte manchmal sind. Manchmal kommen die Granaten sogar einfach „zurückgerannt“.

TheKoolKidsKlan: „Hahaha. JAAA!! Allein das Chaos auf dieser Map bringt so viel Spaß, ich meine… wo sonst kann man zweimal von derselben Thermit-Granate erwischt werden.“

Mallixx: „Du stirbst 18 mal am Stück und dann ändert sich der Spawn und du selbst erledigst jemanden 18 mal am Stück. Das ist ein guter Kompromiss.“

DigestedBeans: „Ich liebe das Chaos, das muss ich zugeben. Wenn ich Shipment spiele weiß ich, dass die Spawns schrecklich sind, doch das macht es nur noch spaßiger.“

Die kleine verrückte Karte ist nicht jedermanns Sache, doch viele Spieler feiern den verrückten Spielablauf. Wenn es mal keine 24/7-Rotation mit kleinen Maps gab, gingen so einige Spieler direkt auf die Barrikaden.

Auch, wenn die Mini-Maps bei einigen Spielern gut ankommen, derzeit warten viele eher auf den Release der größten CoD-Map überhaupt. Der Battle Royale „Warzone“ könnte schon bald online gehen, holt euch hier alle Infos: