CoD MW: Perfekter Thermit-Wurf wird Spieler zum Verhängnis – Tausende feiern es

Auf Reddit wird aktuell ein witziger Fail-Clip zu Call of Duty: Modern Warfare von tausenden Usern gefeiert. Dort wird offenbar ein gekonnter Thermit-Wurf dem Werfer selbst zum Verhängnis – doch ganz anders, als man es vielleicht vermuten mag.

Um diesen Clip geht’s: Bei Call of Duty: Modern Warfare dürften die meisten Spieler gerade auf Neuigkeiten zur anstehenden Season 2 warten. Doch aktuell sorgt nicht die neue Season 2, sondern ein witziger Clip auf der Diskussions-Plattform Reddit für Aufsehen.

Das Video mit dem Titel „Das war nicht das erwünschte Ergebnis“ stammt vom User P00R-judgement und wurde innerhalb von nur einem Tag mit mehr als 11.000 Upvotes gefeiert. Doch warum?

Was ist genau im Clip passiert? Das Video zeigt eine Partie „Abschuss bestätigt“ (Kill confirmed) auf der beliebten Karte Shipment. Zwischen den Containern in der Mitte der Map setzt der Spieler zu einem Wurf mit der haftenden Thermit-Granate an und landet einen perfekten Treffer. Danach nimmt der Fail seinen Lauf und sieht dabei einfach nur zum Lachen aus.

Der Werfer wendet sich nämlich ab und schlägt eine andere Richtung ein, der getroffene Gegner verschwindet dann ebenfalls zwischen den Containern. Man denkt, die Szene sei vorbei.

Doch wenige Meter weiter wird der Werfer von seinem perfekten Thermit-Wurf wieder eingeholt, denn der Spieler mit der festklebenden Granate kommt ihm dann wieder zwischen den Containern fast schon panisch entgegengelaufen und reißt ihn dann als brennende Fackel scheinbar mit in dem Tod.

Das sagen andere Spieler: Das sorgt bei zahlreichen Reddit-Usern für allerlei Lacher und gute Laune. Der Fail wird groß von der Community gefeiert, es regnet förmlich witzige Sprüche und Anmerkungen wie

„Heiß, heiß, heeeeeeiß“

„Baby, you’re a firework“ in Anspielung auf den gleichnamigen Song von Katy Perry

„Hier, du hast was verloren“

oder „Die Itchy und Scratchy Show“ (aus Die Simpsons)

Einige merken zwar an, dass wohl ein VTOL-Jet, also ein Killstreak, den Werfer letztendlich sein Leben gekostet hat, und nicht die von ihm erschaffene menschliche Fackel, doch das tut der guten Stimmung rund um den witzigen Clip keinen Abbruch. Die gesamte Szene wirkt einfach urkomisch – fast wie aus einer Comedy-Show geschnitten – und wird deshalb hart gefeiert.

Was haltet ihr von diesem Clip? Sind euch auch schon mal solch spektakuläre oder irrwitzige Einlagen gelungen? Gibt es irgendein bestimmtes Video zu CoD Modern Warfare, das ihr persönlich ganz besonders abfeiert?