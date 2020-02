CoD MW: Diese Schrotflinte macht der dominanten 725 jetzt Konkurrenz

Die 725 galt lange Zeit als die beste Schrotflinte. Insbesondere zum Start von Call of Duty: Modern Warfare verbreitete das doppelläufige Ungetüm Angst und Schrecken in der Community. Nach zahlreichen Nerfs scheint das nun endgültig vorbei. Ein Experte verrät in einem aktuellen Video, welche Schrotflinte derzeit besondere Aufmerksamkeit verdient hat.

Welche Schrotflinte hat denn die 725 überholt? In einem neuen englischen Video des CoD-Waffen-Spezis „Drift0r“ stellt der YouTuber die R0-9 als würdigen Herausforderer für 725 vor.

Diese Schrotflinte verhält sich ganz ähnlich wie die 725, hat aber ein größeres Magazin und spielt seine Stärken eher im direkten Nahkampf aus. Doch hier glänzt das Schießeisen mit sicheren Kills.

Wie sehen die Werte der Waffe aus? Wie bei der 725 könnt ihr mit der R0-9 schnell 2 Salven hintereinander auf die Gegner feuern.

Feuerrate des Doppelschusses: 300 Kugeln/Minute

Verzögerung zwischen Feuerstößen: 500 ms

One-Shot-Kill-Reichweite: Zwischen 3,5 – 4 Meter

Zeit bis ins Visier: 300 ms ohne Aufsätze

Durch den schnellen Doppelschuss erhöht sich Reichweite für One-Shots noch einmal deutlich, obwohl man hier eher von Two-Shot-Kills sprechen kann. Aufgrund der ziemlich zufälligen Verteilung der Projektile konnte „Drift0r“ aber keine konkrete Reichweite nennen, schätzt sie aber so bei starken 7 Metern.

Die R9-0 besticht im Kampf Mann gegen Mann auf engstem Raum.

Schrotflinte R9-0 brauch Loadouts für den Nahkampf

Wie sollte ich die R9-0 nutzen? Diese Schrotflinte spielt sich zwar ähnlich, macht aber einiges anders als die 725 und verlässt sich auf ihre Tödlichkeit im Nahkampf.

Bei der Verteidigung des Hauptquartiers, einer Flagge oder beim Stürmen eines besetzen Raumes, spielt die Close-Quarter-Schrotflinte ihre Trümpfe aus. Sie wurde entwickelt um Gegner aus kürzester Entfernung schnell und zuverlässig aus dem Weg zu räumen.

Ob mit Hüftfeuer oder aus dem Visier, nach dem Hit-Marker der ersten Salve könnt ihr auf kurzer Entfernung fast sicher sein, dass der zweite Schuss den angestochenen Gegner erledigt.

Welche Aufsätze werden empfohlen? „Drift0r“ setzt bei seinem Setup auf die Mobilität der Waffe und erhöht mit Lauf und Mündung ein wenig Schaden und Reichweite.

Mündung: Würgebohrung – Besser bekannt als „Choke“ verringert diese Mündung etwas die Streuung und bringt mehr Schaden auf den anvisierten Punkt.

Lauf: FORGE TAC Geschütz – Verringert die Streuung noch weiter und bringt auch ein paar Dezimeter mehr Reichweite.

Laser: 5mW-Laser – Obwohl dieser Aufsatz eher unbeliebt ist, macht er auf der R9-0 endlich mal Sinn. Ihr bekommt präziseres Hüftfeuer und habt ein deutlich höheres „Sprinten zum Feuern-Tempo“.

Unterlauf: Söldner-Vordergriff – Erhöht eure ZV-Geschwindigkeit und gibt etwas Rückstoß-Kontrolle.

Griff: Gemustertes Griffband – Dieses Griffband gibt euch ebenfalls mehr Mobilität und steigert eure „Sprint-Out-Time“ und ZV-Geschwindigkeit.

„Drift0r“ spielt dieses Setup ohne den Perk „Overkill“ sondern nimmt sich als Zweiwaffe eine Desert Eagle mit, die ihm bei Gegner auf höheren Entfernungen hilft.

Ganz genau Zielen braucht ihr mit Shotguns oft nicht. Für alle anderen Waffen gibts hier Aufsätze, die beim Zielen helfen.

Was sollte ich mit der Pumpe besser lassen? Im Gegensatz zur 725 oder der „Model 680“ erwartet von der Waffe keine Longshot-Kills. Mit Flintenlauf-Geschossen (Slugs) könnt ihr zwar auf 25 Meter Kill landen, jedoch braucht ihr dafür Treffer in den oberen Brust-Bereich.

Zudem sind die Geschosse unberechenbar und im Visier fliegen die Slugs wohin sie wollen. Wenn ihr mit der Waffe warm geworden seid, versucht die Slugs ruhig mal aus. Doch „Drift0r“ konnte nicht einmal vernünftige Tests durchführen, um die Entfernung für Headshot-Kills zu ermitteln. Die Geschosse flogen, nach seiner Aussage, in alle Richtungen.

725 bleibt starke Option für Pumpen-Fans

Die 725 macht trotz vieler Nerfs weiterhin einen guten Job.

Was macht die 725 so stark? Mit den richtigen Modifikationen kann die 725 auf vielen Reichweiten stark sein, auch als Sniper-Waffe bringt dieses fiese Gerät gute Leistungen.

Der große Nachteil der Waffe sind die 2 mickrigen Kugeln im Magazin. Doch wer mit diesem Umstand klarkommt, kriegt hier eine Allzweck-Waffe mit Stärken auf allen Reichweiten.

7 Tipps, um als Sniper in CoD Modern Warfare richtig abzuräumen

Welche ist jetzt stärker? Auf den niedrigsten Entfernungen hat die R9-0 jetzt offenbar die Nase vorn. Das schnelle Movement und die angenehme Kill-Reichweite mit den 2 Treffern des Doppelschusses machen aus der Shotgun einen brauchbaren Helfer beim Leerräumen von Häusern.

Doch die 725 bleibt stark, da sie ebenfalls gute Kills im Nahkampf landet, aber auch für größerer Entfernungen angepasst werden kann.

Wenn es allerdings hart auf hart kommt und ihr mehrere Gegner hintereinander loswerden wollt, wie zum Beispiel bei der Verteidigung des „Hauptquartiers“ sollte die R0-9 eure Wahl sein.

Welche Waffen sind derzeit noch stark? Derzeit gelten Schrotflinten, LMGs, DMRs und auch die Sniper-Gewehre als die Spezialisten, die in den Modi mit Respawn leider weniger überzeugen.

Die große Auswahl an Waffen bei Modern Warfare macht es manchmal schwierig, sich zu entscheiden.

Angesagt sind Sturmgewehre und SMGs, hier besonders die beiden Top-Waffen M4 und die MP5, obwohl diese beiden erst vor kurzem generft wurden. Hier ein paar Waffenguides für die stärksten Waffen im Spiel:

Hier findet ihr noch die Guides für die beiden starken Meta-Waffen M4A1 und MP5.