Was ist die RAM-7 für eine Waffe? Dieses Sturmgewehr kam als Teil des Battle Pass der Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare und wurde dem israelischen Infanterie-Gewehr TAR-21 nachempfunden.

Die Waffe bietet ähnliche Werte wie die M4 und kann als direkter Konkurrent zum derzeit stärksten Sturmgewehr angesehen werden.

Die RAM-7 spiele ich von den Sturmgewehren am liebsten und hier möchte ich euch zeigen, wie die Bullpup-Waffe sogar die M4 in die Tasche stecken kann.

Die Werte der beiden nackten Sturmgewehre im Vergleich: RAM-7 vs. M4A1

Wie sehen die Werte aus? Die RAM-7 besitzt dasselbe Schadensprofil wie die M4, kann aber mit der höheren Feuerrate schneller Kills landen. Dafür lässt die Waffe auf der Entfernung früher nach.

Die Kill-Werte und der Schaden gelten alle für Torso-Treffer.

Wert RAM-7 M4A1 Feuerrate 882 Kugeln/Minute 800 Kugeln/Minute Schaden/bis Meter 28/26 – 23/42 – 18 28/27 – 23/50 – 18 Kugeln für Kill 4 bis 6 4 bis 6 Time-to-Kill (TTK) 204 ms (4 Kugeln) 225 ms (4 Kugeln) Nachladezeit 1,62 (1,27 mit Perk) 1,39 (0,98)

Schaut euch das englische Video des YouTubers „TheXclusiveAce“ an, wenn ihr noch mehr über die Waffen-Spezifikationen wissen wollt.

Die besten Attachments, Setups und Builds für die RAM-7

Wie modifiziere ich die Waffe am besten? Die RAM-7 hat zwei große Probleme, die ihr mit Aufsätzen kompensieren solltet – Stabilität und Kugeln.

Dafür gibt sie euch mit der hohen Feuerrate sehr viel Schaden und die TTK ist um knapp 10 % kürzer als bei der M4. Das Magazin kommt allerdings in M4-Größe und ist dementsprechend schnell leer geschossen. Nehmt das 45-Kugel-Magazin oder Fingerfertigkeit mit, um dem entgegenzuwirken.

Zudem spielt sich die Waffe etwas schwammig ohne Aufsätze für die Stabilität und ungewohnt, da sie, im Gegensatz zu allen anderen Sturmgewehren, nach links verzieht, anstatt nach rechts. Plant in euren Builds also mindestens einen Aufsatz für Rückstoßkontrolle.

Das sind die Rückstoß-Streumuster der RAM-7 und M4 im Vergleich auf verschiedenen Entfernungen und mit Hüftfeuer. Die Waffe zieht ungewohnt nach links.

Setup 1 – Für den Anfang

Visier: Mini-Reflexvisier Cronen LP945 – Stufe 3

Extra: Fingerfertigkeit – Stufe 13

Unterlauf: Kommando Vordergriff – Stufe 4

Griff: Granuliertes Griffband – Stufe 22

Wofür eignet sich dieses Setup? Mit diesem Setup bekommt ihr schon früh eine ziemlich stabile Variante des etwas wackligen Sturmgewehrs.

Mit dem kleinen Visier könnt ihr von der hohen ZV-Geschwindigkeit der Waffe profitieren und der Kommando-Vordergriff gibt der RAM-7 eine gewisse Ruhe. Das Griffband gibt dann den Schuss Extra-Kontrolle, der die Waffe sehr treffsicher macht.

Was passt noch in den Build? Den Umstieg auf die neue Waffe könnt ihr euch mit den richtigen Perks ein bisschen erleichtern.

Blauer Perk: Overkill – Nehmt eine Zweitwaffe mit, die ihr schon besser kennt.

Roter Perk: Hardliner – Damit kriegt ihr die Abschussserien leichter und könnt oft Aufklärungs-Drohnen starten.

Gelber Perk: Eifrig – So wechselt ihr schneller zu eurer Zweitwaffe.

Feldaufrüstung: Munitionskiste – Die RAM-7 spuckt die Kugeln wie nichts, hier könnt ihr Mal nachladen.

Setup 2 – RAMBO-7 für Fans

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Laser: Taktischer Laser

Visier: Schützen Reflexvisier

Unterlauf: Taktischer Vordergriff

Extra: Fingerfertigkeit

Wofür eignet sich dieses Setup? Mit dieser Aufsatz-Kombination bekommt ihr ein gutes, ausgewogenes Sturmgewehr.

Ich persönlich bin so am liebsten mit der RAM-7 unterwegs. Die Waffe liegt Sanft in der Hand und die ZV-Geschwindigkeit ist für ein AR außergewöhnlich. Durch den Schalldämpfer erhöht ihr die Reichweite um knapp 7,5 % und könnt auch über 30 m Kills mit 4 Treffern landen.

Trotz der hohen ZV-Geschwindigkeit seid ihr den SMGs auf kurzer Entfernung immer noch unterlegen. Doch der Vorteil ist nicht allzu groß, deshalb haltet drauf und hofft, einen kleinen Moment früher dran zu sein.

Was passt noch in den Build? Der Build ist auf langes Überleben ausgelegt und eignet sich gut für Spielmodi mit Missionen, wie Herrschaft oder Hauptquartier.

Blauer Perk: Plünderer – Das Magazin der RAM-7 ist hungrig, also plündere was das Zeug hält.

Roter Perk: Abschusskette – Treibt euren Killstreak in die Höhe und mit diesem Perk noch höher – Mit Auto-Geschütz und V-TOL auf zum Juggernaut.

Gelber Perk: Kundschafter – Damit euch feindliche Sprengsätze nicht überraschen können.

Feldaufrüstung: Spezialmunition – Mit diesem Zeug im Magazin macht ihr 3-Shot-Kills auf knapp 30 Meter und bekommt dazu noch 30 Kugeln für eure Reserve.

Setup 3 – Arbeitstier für Könner

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FORGE TAC Eclipse

Laser: 1mW-Laser

Munition: 45-Schuss-Magazin

Griff: Gemustertes Griffband

Wofür eignet sich dieses Setup? Das Setup kommt von „TheXclusiveAce“ und holt alles aus der Waffe raus, verzichtet dafür jedoch auf die wichtige Rückstoßkontrolle. Diese Kombi lässt sich etwas schwerer spielen, jedoch habt ihr dafür die maximale Reichweite gepaart mit hohem ADS-Speed.

Schalldämpfer und Lauf erhöhen zusammen die Reichweite um ungefähr 30 % und die Waffe macht noch auf knapp 34 Meter den vollen Schaden. Ohne Visier und mithilfe des Griffbands habt ihr eine sehr schnelle ZV-Geschwindigkeit und der Laser hilft beim Hüftfeuer.

Bei der Munition geht „TheXclusiveAce“ einen anderen Weg und steckt sich lieber das 45-Kugel-Magazin ein, nimmt dadurch aber Einbußen beim Movement in kauf.

Was passt noch in den Build? Zu der schnellen und kraftvollen Waffe passen entsprechende Ninja-Perks, die euch hinter den feindlichen Linien überleben lassen.

KRD – Ihr könnt Claymores und Granaten zur großen Überraschung der Feind überleben und fiese Tretminen hacken.

Geist – Zusammen mit dem Schalldämpfer seid ihr so fast unsichtbar für gegnerische Technik.

Aufdrehen – Feldaufrüstungen laden viel schneller auf und ihr könnt öfter auf leisen Sohlen und schneller unterwegs sein.

Totenstille – Durch Aufdrehen könnt ihr diese Schleich-Fertigkeit öfter einsetzen.

Vor- und Nachteile der RAM-7

Pro Sehr stark auf kurze bis mittlere Distanz

Hohe ZV-Geschwindigkeit Contra Muss mit dem Battle Pass freigespielt werden (Stufe 31)

Magazingröße

Eigensinnige Handhabung

Wird auf höchste und geringe Distanz von vielen spezialisierten Waffen übertrumpft

RAM-7 vs. M4A1 – Welches Sturmgewehr macht das Rennen

Wie schlägt sich Waffe nun im Vergleich zur M4? Die RAM-7 haut rein, spielt sich nach ein paar Runden angenehm und kann locker mit der M4 mithalten. Dieses Sturmgewehr solltet ihr Mal ausprobieren, wenn euch die M4 gefällt, da sie bis ca. 34 Meter Entfernung besser ist.

Wo ist der Haken? Doch es gibt einen entscheidenden Vorteil der M4 und das sind die Aufsätze. Die M4 kommt so schon mit einer höheren Reichweite und mit den Lauf-Aufsätzen könnt ihr den Schadensbereich, in dem ihr mit 4 Kugeln die Gegner erledigt, ohne große Abstriche um 30 – 40 % erhöhen, mit Schalldämpfer sogar auf knapp 40 Meter und hier spielt sie sich auch stabiler.

Die RAM-7 kommt zwar auch mit einem Lauf für 40 % Reichweiten-Erhöhung (XRK Ranger), doch der kostet euch gleich 4 Frames für die Zeit ins Visier und nimmt der Waffe damit ihren größten Vorteil. Wenn ihr mehr Reichweite braucht, nehmt den FTAC Eclipse. Der gibt euch +25 % und kostet nur 1 Frame.

M4 nicht alternativlos, aber flexibel

Was kann sonst noch mit der M4 mithalten? Die M4 ist ein typischer Allrounder und in manchen Situationen bringen Spezialwerkzeuge bessere Leistung.

Am Ende kommt es auf euren persönlichen Spielstil und Neigungen an. Vernachlässigt aber nicht die aktuell stärksten Waffen und versucht euch aus. Beinahe alle Waffen in Modern Warfare spielen sich gut und haben ihre Nische und vielleicht ist die nächste Lieblingswaffe nur 3 Matches entfernt.

Was sagt ihr zu der RAM-7? Bleibt ihr lieber bei der M4 oder spielt ihr sogar noch etwas anderes?