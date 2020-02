CoD MW: Clip zeigt, wie sich die Opfer von John Wick fühlen müssen

In Call of Duty: Modern Warfare zeigt ein Spieler, wie sich wohl Opfer von John Wick fühlen müssen. Er schaltet nämlich ein ganzes Gegner-Team aus und gibt nicht mal einen Schuss ab.

Das ist die Situation: Die Spieler sind gerade in einem 6 gegen 6 unterwegs und das Team des Video-Erstellers war recht schnell ausgeschaltet. Der Soldat selbst lässt sich davon aber nicht beirren und macht einfach 5 der 6 Kills für sein Team selbst – ohne einen Schuss abzugeben. Ganz im Stile von John Wick, der für seine coole Art gefeiert wird.

Währenddessen hört man den Voice Chat der Gegner. Die sind völlig fassungslos über die Aktion ihrer Kontrahenten. So müssen sich wohl auch die Gegner von John Wick fühlen.

Voice Chat in CoD Modern Warfare wird zum Problem für Twitch-Streamer

„Er hat einfach alle von uns getötet“

Das ist der Clip: Auf reddit wurde dieses Video gezeigt und bekommt seitdem zahlreiche Upvotes:

Während des ganzen Clips hört man die Gegner reden, wie sie sich gegenseitig Tipps geben und vor dem kommenden Kontrahenten warnen. All die Warnungen bringen aber nichts, denn fast im Alleingang macht der Spieler das generische Team platt. Nur ein Kill kam von seinem Teamkollegen, der aber wenig später selbst eliminiert wurde.

Nur mit Wurfmessern und seinem Schild rennt der Soldat durch die Map und sucht sich ein Ziel nach dem anderen. Diese können nicht so recht ausweichen und werden der Reihe nach ausgeschaltet.

So reagieren die Gegner: Im Voice Chat nennen sie ihren Gegner immer wieder „Kind“ und können gar nicht so recht glauben, was da gerade passiert. Am Ende sagt einer der Spieler sogar noch „Das Kind hat gerade alle von uns getötet“ und man hört nur genervtes Stöhnen der Mitspieler.

Mit Schild und Messer ist der Spieler losgezogen

Kills so wie John Wick: Die Situation erinnert ein wenig an die „John Wick“-Filme, wo Keanu Reeves als haufenweise Gegner ausschalten und dabei total cool bleibt.

Gibt es noch mehr solcher Clips? Spektakuläre Kills gibt es immer wieder in Modern Warfare. So hatte ein Soldat nur mit Wurfmessern einen Haufen an Kills gesammelt.

Ein anderer Spieler warf auf jeder Map Wurfmesser in die Luft und traf überall auch mindestens einen Gegner.

Für einen spektakulären Kill sorgten auch zwei Granaten, die in der Luft aneinander geprallt sind: