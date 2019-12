Einen Kill mit dem Wurfmesser in Call of Duty: Modern Warfare zu landen ist immer cool, doch ein Spieler hat es jetzt auf die Spitze getrieben. Er landete ganz cool zum Rundenstart mehrfach Messer-Kills, ohne die Gegner zu sehen.

Darum geht es: Auf reddit ist ein Video ausgetaucht, wo man einige starke Kills sieht. Dabei nutzt der Spieler nur das Wurfmesser und sieht seine Gegner nicht. Er wirft quasi das Messer einfach blind in die Luft und ist dabei erfolgreich.

Andere Spieler staunen darüber nur und beglückwünschen den Soldaten zu diesen spektakulären Kills.

So locker kann man Gegner zu Beginn ausschalten

Das ist der Clip: Auf reddit hat das Video bereits über 5000 Upvotes. Viele Kommentare zeigen sich erstaunt.

Gezeigt werden ihr die Kills auf zahlreichen Maps von Modern Warfare. Es war also nicht nur ein Zufallstreffer, sondern eine einstudierte Taktik.

Ein anderer Spieler hatte in einer Runde einfach mal 11 Kills mit Wurfmessern gelandet.

Darum funktioniert das so gut: Zum Rundenstart spawnen die beiden Teams immer gesammelt auf einem Fleck der Map. Wenn man diesen Spawnpunkt kennt, dann kann man direkt zum Rundenstart schon mal in diese Richtung ein Messer oder eine Granate werfen. Die Spieler stehen dann immer noch auf einem Haufen und man könnte einen Treffer landen.

Natürlich kommt da auch viel Übung hinzu. Immerhin muss man die Flugkurve vom Messer berechnen und genau wissen wo und wie steil man das Messer werfen muss.

Am Ende kommt dann noch etwas Glück dazu, dass dann auch genau dort noch ein Spieler steht und noch nicht weiter gelaufen ist.

Wenn ihr lieber mit Waffen schießt, dann schaut euch die besten Waffen jeder Klasse an.

Lohnt sich eine solche Spieltaktik? Nicht in allen Spielmodi in Modern Warfare ist es effektiv. Wenn man einen Modus spielt, wo man nicht wieder spawnen kann, dann ist es durchaus effektiv. Ihr könnt dadurch also schon einen Gegner ausschalten, bevor er euch und eurem Team gefährlich werden kann.

Wenn man Modi spielt, in denen es Respawn gibt, ist das zwar ganz nett, doch nicht effektiv. Der Spieler kommt ja eh wieder zurück ins Spiel.

Fiese Camper könnte man auf ähnliche Weise holen. Gegen diesen hier haben Wurfmesser aber keine Chance: