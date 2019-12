Schaut euch den wohl fiesesten Camper in CoD Modern Warfare an

Ein Spieler hat in Call of Duty: Modern Warfare eine besonders fiese Stelle zum Campen gefunden. Von dort aus konnte er dann munter das ganze Gegner-Team eliminieren.

Das ist die Situation: Auf reddit hat ein Spieler seinen neuen Camping-Spot vorgestellt. Dieser ist beim Modus „Suchen und Zerstören“ besonders effektiv, denn dort steht der Camper quasi ungesehen direkt neben der Bombe und kann ohne Ende Kills sammeln.

Auf reddit wird er für diese Aktion gefeiert und viele Spieler danken ihm, dass sie vor dieser fiesen Stelle gewarnt wurden.

Camper-Spot verspricht zahlreiche Kills

Das ist das Video: In dem Clip zeigt der User detailliert den Zugang zum Camper-Spot. Dort steht er dann auf einer Lampe über den Köpfen der Gegner, die versuchen die Bombe zu entschärfen.

Der Camper kann dabei dann ganz problemlos seine Gegner eliminieren, denn sie sehen den Camper einfach nicht. Im Clip schaltet er so das ganze Team aus, welches versucht die Bombe zu entschärfen.

Hier ist der Camper-Spot: Damit ihr vor möglichen Campern gewarnt seid, zeigen wir euch die Stelle, wo man so gut campen kann. Dafür müsst ihr euch auf die Map „Grazna Raid“ begeben. Wenn ihr dort den Modus „Suchen und Zerstören“ spielt, findet ihr die eine zu zerstörende Stelle in einem Gebäude.

Direkt neben der Position ist eine Lampe an der Wand montiert. Dort kann man drauf springen und quasi über den Köpfen der anderen stehen. Wenn man dann noch ein Einsatzschild dabei hat und sich hinhockt, verschwindet man ganz hinter dem Schild und der Gegner kann einen kaum erkennen. Von dort aus kann man dann munter herunterschießen oder, um noch stiller zu sein, nur mit Wurfmessern agieren.

Haltet genau Ausschau nach den fiesen Campern.

Darum zeigen wir euch den Clip: Wir wollen euch hier vor dieser fiesen Stelle warnen. Wenn ihr also genau dort eine Bombe entschärfen müsst, schaut vorher genau in diese Ecke. Dort könnte schon der nächste Gegner sitzen und euch angreifen.

Am besten nutzt ihr für die Eliminierung dann C4 oder eine Granate. Das Schild vom Gegner schützt ihn nämlich weitestgehend vor Schüssen.

Funktioniert der Spot auch in anderen Modi? Auf allen anderen Multiplayer-Modi dürfte dieser Camper-Spot nicht ganz so effektiv sein. Immerhin müssen sich Gegner dort nicht tummeln, um Bomben zu entschärfen. Dennoch schadet es auch hier nicht, wenn ihr in diese fiese Ecke schaut.

