CoD MW: Spieler blockt Granate mit eigener Granate – Wird mit Kill belohnt

Ein Clip zeigt einen verrückten Granatenwurf in Call of Duty: Modern Warfare, den ihr vermutlich nicht so schnell nachmachen könnt.

Das ist die Situation: Die Feuergefecht-Runde (Gunfight) beginnt gerade und zwei Spieler kommen auf die gleiche Idee: Sie werfen eine Semtex-Granate in Richtung des Gegners. Dabei passiert dann etwas, was man nicht alle Tage sieht. Die beiden Granaten fliegen in der Luft gegeneinander.

Glück für den einen und Pech für den anderen: Eine Granate fällt einfach zu Boden, die andere wird auf direktem Weg zurück geschickt.

Seht hier den irren Granatenwurf

Das ist der Clip: Auf reddit wurde dieses Video geteilt und erhielt schon über 2000 Upvotes. Darunter gibt es zahlreiche ungläubige Kommentare:

Erst bei der Verlangsamung der Killcam konnte man sehen, was tatsächlich passiert ist. Beide Semtex-Granaten stießen aneinander und sorgten für diesen unglaublichen Kill.

Das macht das Ganze noch besonderer: Nicht nur, dass die beiden Spieler im selben Moment die Granaten geworfen haben, sondern auch das Zurückfliegen der Granate, macht den Clip so besonders.

Während nämlich die eine Granate direkt auf den Boden fiel, flog die andere Semtex zurück zu ihrem Absender. Dadurch war dem Spieler quasi jeder Ausweg verwehrt, denn auch vor ihm lag die Granate des Gegners.

Es braucht nicht immer heftige Gefechte – Ein Granatenwurf reicht manchmal aus

Was sagen Spieler dazu? Unter zahlreiche ungläubigen Kommentaren, gibt es auch einige lustige Aussagen. So fragt ein Spieler, weshalb dieses Video kein Top-Post ist. Es hätte es auf jeden Fall verdient.

Der Spieler „itssergioohh“ stellt fest: „Semtex bleibt also nicht an allem kleben“ und meint damit den Fakt, dass die beiden Granaten nicht aneinander kleben blieben, sondern die eine Semtex zurück zum Werfer flog.

Gibt es noch mehr solcher Clips? Skurrile Kills gibt es in Modern Warfare eine Menge. So sorgte schon vor einiger Zeit ein verrückter Granatenkill für Aufsehen.

Spieler stellten aber auch fest, dass Bürostühle tödlich sein können und man mit dem perfekten Timing seine Vorräte vom Himmel schießen kann.

Die Server in Modern Warfare könnten bald besser werden. Wir zeigen euch, was dafür spricht: