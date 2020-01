Seht hier den wohl besten Granatenwurf in CoD Modern Warfare

In Call of Duty: Modern Warfare ist ein Profi Opfer einer Granate geworden, die eine unfassbare Flugkurve hatte. Er selbst konnte das Ganze gar nicht so recht fassen.

Um diesen Wurf geht es: Der Streamer und Profi Tyler „FeLo“ Johnson war gerade in einem Online-Turnier dabei. Er stand in einem Fensterrahmen und schoss auf ein paar Spieler, die im Nebel standen.

Dort wurde er plötzlich von einer Granate getroffen, die er vorher nicht wirklich hat kommen sehen.

Granate wird als Flummi benutzt

Seht hier den Clip: In einem Ausschnitt auf Twitch seht hier den unglaublichen Wurf und die Reaktion des Profis.

Dabei fliegt die Granate durch den Nebel erst auf ein Auto und von dort springt sie dann nach oben in das offene Fenster. Weil die Granate zu diesem Zeitpunkt schon etwas länger unterwegs war, explodiert sie auch gleich und reißt damit FeLo in den Tod.

Die Granate sprang also wie eine Art Flummi über die Map und fand dann am Ende sein Ziel.

Wenn ihr nicht auf euer Wurfglück bei den Granaten vertrauen wollt, dann schaut euch die besten Waffen jeder Gattung an.

So reagiert der Profi: Zu seinen Teamkameraden sagte er nur etwas ungläubig, dass er gerade von einer Granate geholt wurde. In der Wiederholung sah er dann die Aktion und schlug sich die Hände über dem Kopf zusammen.

Vor springenden Granaten kann euch selbst ein Sturmgewehr nicht schützen.

Gibt es noch mehr solcher Aktionen? Diese Granate war nicht der einzige spektakuläre Kill in Modern Warfare. So erlegte ein Spieler zu Beginn der Runde auf jeder Map einen Spieler mit einem Messer, welches er quasi blind in den Himmel warf.

Ein anderer Spieler zerstörte besonders cool eine Drohne der Gegner.

Ein weiterer Soldat bewies, dass selbst Bürostühle zur Todesfalle werden können.

Demnächst sollten 3 große Wünsche der Spieler in Modern Warfare in Erfüllung gehen: