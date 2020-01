Der MK-2 Karabiner ist eine der One-Shot-Waffen bei Call of Duty: Modern Warfare und kann mit ein wenig Übung eine Menge Spaß und äußerst befriedigende Kills bringen. Schaut euch hier zwei starke Setups für die DMR an.

Was ist der MK2 Karabiner für eine Waffe? Diese große Waffe kommt mit einem Unterhebel zum Nachladen und ist ein typischer amerikanischer Karabiner.

Der One-Shot-Killer belohnt präzise Treffer auf den Kopf oder in die Brust mit einem sicheren Kill, bietet allerdings nicht so viel Reichweite wie ein echtes Sniper-Gewehr. Dafür habt ihr eine hohe Mobilität und könnt ausgezeichnete Werte bei der ZV-Geschwindigkeit erreichen.

Für mich war diese Waffe der optimale Einstieg in den Spielstil mit höheren Reichweiten und großen Visieren bei Modern Warfare. Doch auch auf kleineren Entfernungen bringt der Karabiner Spaß.

Der MK2 Karabiner spielt sich nicht unbedingt wie ein Sniper-Gewehr. Er setzt eher auf Mobilität.

Wie sehen die Werte aus? Der Karabiner kommt mit einem Schadens-Multiplikator für den oberen Torso-Bereich und kann deshalb hier sichere One-Shots landen.

Die aufgelisteten Werte sind alle mit diesem Multiplikator versehen.

Feuerrate: 108 Kugeln pro Minute

Schaden: 108 bis 20 m / 84 über 20 m

Kugel für Kill: 1 bis 20 m / 2 über 20 m

Time-to-Kill (ms): 0 bis 20 m / 0,556 bis 20 m

Nachladezeit: 0,2 s + 0,53 s pro Kugel

Nachladezeit Fingerfertigkeit: 0,2 s + 0,45 s / Kugel

Im englischen Video des YouTubers „TheXclusiveAce“ findet ihr weitere Einzelheiten zu der Waffe.

Die besten Attachments, Setups und Builds für den MK2 Karabiner

Was sollte ich beim Modifizieren beachten? Bei der Waffe dreht sich alles um den ersten Schuss. Darum solltet ihr die Aufsätze wählen, die für einen möglichst schnellen und sicheren Treffen sorgen.

Zudem hilft das Extra „Fokus“ um gegen Spieler mit schnelleren Waffen eine Chance zu haben. Dieser Perk verringert die Reaktion eurer Spielfigur auf gegnerische Treffer.

Der MK2 Karabiner hat kaum Rückstoß, brauch aber lange, um nach einer Kugel die nächste schießen zu können. Nehmt ein Visier für bessere Treffsicherheit und wählt die anderen Aufsätze so, dass eure ZV-Geschwindigkeit so hoch wie möglich ist.

Setup 1 – Für den Einstieg

Lauf: FSS 18″ Fabrik

Visier: Mini-Reflexvisier Cronen LP945

Schaft: Patronengurt

Extra: Vollmantelgeschoss

Der MK2 Karabiner kommt nur mit 50 Waffenlevel und ist damit deutlich schneller vollgelevelt als die M4, die 71 Waffenstufen hat.

Wofür eignet sich dieses Setup? Ihr könnt die 4 Aufsätze alle relativ früh freischalten und bekommt eine gute One-Shot-Knarre.

Mit dem kleinen Visier könnt ihr von der von Haus aus schon hohen ZV-Geschwindigkeit profitieren. Ihr könnt es aber auch mal ohne Visier probieren. Dann habt ihr einen richtig guten ADS-Speed, solltet aber nicht weiter als knapp 25 Meter vom Gegner entfernt sein, um die One-Shot-Kills landen zu können.

Die Vollmantelgeschosse geben der Waffe eine sehr gute Durchdringung und auch hinter Objekten könnt ihr schmerzhafte Treffer landen und angeschossene Gegner erledigen.

Das Zielen und Treffen kann insbesondere am Anfang echt schwierig sein. Für einen guten Einsteig haben wir hier 7 Tipps für angehende Sniper.

Waffe mit höherer Reichweite verlangen ein wenig mehr Kontrolle vom Spieler.

Was passt noch in den Build? Den Umstieg auf die neue Waffe könnt ihr euch mit den richtigen Perks ein bisschen erleichtern.

Blauer Perk: Overkill – Nehmt eine Zweitwaffe mit, die ihr schon besser kennt.

Roter Perk: Hardliner – Damit kriegt ihr die Abschussserien leichter und könnt oft Aufklärungs-Drohnen starten.

Gelber Perk: Eifrig – So wechselt ihr schneller zu eurer Zweitwaffe.

Feldaufrüstung: Munitionskiste – Der Karabiner kommt mit ziemlich wenig Reserve Munition. Hier könnt ihr eure Ausrüstung und Munition aufladen.

Setup 2 – Für den Nahkampf

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FSS 18″ Fabrik

Visier: G.I.-Mini-Rotpunkt

Schaft: Patronengurt

Extra: Fokus

Der Schalldämpfer verlänger eure Reichweit, kann aber noch mehr. Das bewirken Schalldämpfer bei Modern Warfare.

Wofür eignet sich dieses Setup? Dieses Setup wird von „TheXclusiveAce“ empfohlen und unterstreicht die Stärke der Waffe auf kurze Entfernungen. Der spezielle Patronengurt-Schaft gibt euch dafür 6 Kugeln mehr in die Reserve, was hinter den feindlichen Linien Goldwert sein kann.

Mit dem Extra „Fokus“ und der kleinen Rotpunkt-Optik verbessert ihr eure Treffsicherheit gegen Feinde, die euch bereits bemerkt haben und vielleicht sogar schon Kugeln auf euch schießen.

Der Schalldämpfer und der 18″-Lauf erhöhen eure 1-Shot-Reichweite um fast 30 % und ihr könnt Gegner noch auf über 25 Meter mit Brusttreffern aus dem Weg räumen.

Diese Waffe eignet sich sehr gut für Modi mit Zielen, wie Hauptquartier. Spielt aggressiv und versucht die Gegner zu flankieren. Wenn ihr von der Seite kommt, habt ihr schon 2, 3 der überraschten Feinde erledigt, bevor sie euch überhaupt bemerken. Doch auch im TDM kann die Waffe gut punkten.

Auch auf kurzer Entfernung habt ihr mit dem Karabiner Chancen. Nehmt aber das Extra „Fokus“ mit, sonst wackelt ihr zu sehr bei gegnerischen Treffern.

Was passt noch in den Build? Da ihr hinter den feindlichen Linien agiert, braucht ihr auch Perks, die euch hier unterstützen.

Blauer Perk: KRD – Lässt euch feindliche Sprengsätze überleben, dank des Extras „Fokus“ könnt ihr gleich drauf losschießen.

Roter Perk: Geist – Zusammen mit dem Schalldämpfer hilft dieser Perk dabei, für die feindliche Technik unentdeckt zu bleiben.

Gelber Perk: Aufgedreht – Hiermit könnt ihr Totenstille 33 % schneller einsetzen.

Feldaufrüstung: Totenstille – Während dieser Bonus läuft, seid ihr viel leiser und ein wenig schneller.

Setup 3 – Für angehende Sniper

Lauf: FSS 24″ Fabrik

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x-Visier

Schaft: FSS MK2 Sportskeil

Extra: Fokus

Wofür eignet sich dieses Setup? Auch diese Variante belohnt ein aggressives Spiel, doch könnt ihr euch hier einen Schritt hinter eure Kameraden stellen.

Das ist mein bevorzugtes Setup für den MK2 Karabiner. Der Lauf erhöht die 1-Shot-Reichweite auf fast 30 Meter und Quick-Scope-Kills mit Brust-Treffern machen unheimlichen Spaß. Für die Entfernungen darüber hilft das 3-fach-Visier bei Headshots.

Durch Visier und Lauf verliert ihr etwas an ZV-Geschwindigkeit, doch wenn ihr das mit dem Sportkeil-Schaft und dem taktischen Laser wieder ausgleicht, seid ihr immer noch recht schnell im Visier.

Diese Setup eignet sich gut für alle Modi, in denen ihr ein kleines Stück hinter einem Team agieren könnt, wie Ground War oder Herrschaft. Mit schnellen Treffern und Kills könnt ihr den Vorstoß unterstützen, seid aber auch stark genug, um schnell mehrere Gegner zu erledigen.

Der Karabiner funktioniert als Werkzeug im Bodenkrieg-Modus auf alle Enterungen. 8 Tipps für den Ground War.

Was passt noch in den Build? Um das Team unterstützen zu können, setzt auf gute Ausrüstung und Plünderung.

Blauer Perk: Plünderer – Wenn es mal ein wenig hektischer wird, geht gern mal ein Magazin daneben. Hiermit kriegt ihr Nachschub.

Roter Perk: Auffüllen – In Verbindung mit Thermit-Granaten macht euch in Ground War kein Panzer mehr Angst.

Gelber Perk: Schrapnell – Gibt euch gleich eine zweite Granate in die Hand. Hilft immer.

Feldaufrüstung: EMP-Drohne – Überrascht eure Finde mit einem Drohnenangriff. Richtig eingesetzt erledigt ihr nicht nur feindliche Technik, sondern könnt auch lockere Kill damit landen.

Vor- und Nachteile des MK2 Karabiners

Pro One-Shot-Kills im Brustbereich

Sehr gute ZV-Geschwindigkeit für ein One-Shot-Gewehr

Kaum Rückstoß Contra Marksman-Rifle mit eher kurzer Reichweite

Langes Nachladen

Vergibt kaum Fehler durch geringe Feuerrate

Wie stehen die DMRs zueinander?

Die Armbrust mal ausgenommen, bedienen die 3 DMRs je eine Nische und der MK2 Karabiner steht genau in der Mitte.

Die EBR-14 ist insgesamt schneller, macht aber ohne Spezialmunition nur mit Headshots Kills mit einem Treffer. Die Kar98k ist schon fast ein Sniper-Gewehr. Langsamer als der Karabiner, kann dafür aber auch auf hohen Reichweiten One-Shot-Kills mit Brusttreffern landen.

Der Karabiner möchte eine bisschen was von beidem sein und macht seinen Job ganz gut. Es macht Spaß, mehrere Gegner am Stück, aus dem Stand mit Quick-Scopes in den Spawn zu schicken.

Doch es braucht auch eine Menge Übung. Wenn ich den Karabiner spiele, nutze ich meist kein automatisches Gewehr an diesem Tag. Die Verhaltensweisen beim Zielen sind zu unterschiedlich und sich mit beiden warm zuspielen, kann manchmal ewig dauern. Wenn die Treffer dann aber sitzen, kriegt ihr euer Grinsen kaum noch aus dem Gesicht.

Die Armbrust kam während der Season 1 und ist damit die neuste DMR. So gibt’s den Crossbow.

Und welche anderen Waffen sind noch stark?

Wenn die DMRs nichts für euch sind oder ihr Mal eine Abwechslung braucht, schaut in einen unserer anderen Waffen-Builds. Hier haben wir etwas für jeden Geschmack:

Die Waffenauswahl bei Modern Warfare ist groß und bedient viele Spielstile. Probiert rum und spielt mal ein paar Matches mit neuen Waffen. Denn auch wenn etwas gut funktioniert, könnte es vielleicht mit einer anderen Waffe noch besser laufen.