Die neue Map Shipment kam mit dem Update vom 18. Dezember ins Spiel und brachte den Soldaten von Call of Duty: Modern Warfare nach Shoot-House eine weitere eher kleine Karte. Obwohl sogar Nukes innerhalb von 40 Sekunden möglich sind, kriegen die Spieler einfach nicht genug davon.

Was passiert da bei CoD? Der schnelle Multiplayer-Shooter Call of Duty: Modern Warfare hält die Spieler mit regelmäßigen Content-Updates bei Laune. Im Zuge der Season 1 kam nun ein Remake der Map „Shipment“ ins Spiel und bringt damit eine Menge Chaos auf die Bildschirme der CoD-Soldaten.

Alle wichtigen Infos zum Season 1-Refresh vom 18. Dezember findet ihr hier.

Die neue Map Shipment in der Draufsicht.

Modern Warfare bringt Remake von Shipment

Wieso ist die Map so irre? Mit Shipment kommt eine weitere Karte mit einem vergleichsweise kleinem Spielfeld in die Playlists. Die Kämpfe auf dieser Map sind sehr intensiv und es kann auch mal vorkommen, dass ihr mitten in einer Gruppe von Gegnern spawnt.

Es gibt zwar einige Ecken mit guter Deckung und hier und da trefft ihr sogar ein paar Camper in den geschlossenen Containern, doch die meiste Zeit seid ihr damit beschäftigt, anstürmende Gegner abzuwehren oder über eure Kill-Cam zu staunen.

Warum kriegen die Spieler nicht genug davon? Schon seit Release wünschen sich so einige Spieler kleinere Maps und Shipment scheint einen Nerv getroffen zu haben.

Die Spawn-Punkte sind zwar derzeit völlig irre und es herrscht öfter mal das völlige Chaos, doch irgendwie macht das den Spielern auch Spaß.

Das ist Shipment. So ist es schon immer gewesen. Das ist, was die Leute wollen. scroom38 auf reddit (übersetzt)

Der Redditor scroom38 bringt es auf den Punkt und auch wenn die Spawns nach Meinung so einiger Spieler überarbeitet werden müssen, die Map geht ab.

Die Spawns auf der Map sind verrückt und so spielt es sich auch

Was geht auf Shipment so ab? Hier noch zwei Videos, mit denen ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, was euch hier erwartet.

Dieser CoD-Soldat läuft nur mit seinen Messern bewaffnet durch die Reihen der Gegner und legt so einige Ziele am Stück:

Hier das Video, in dem sich ein Spielerh eine Nuke innerhalb von knapp 40 Sekunden freispielt und das Match damit für sich und sein Team entscheidet:

Wie kann ich das überstehen? Stellt euch eine Ausrüstung zusammen, die auf kurzer Reichweite effektiv ist und geht auf die Jagd. Auch wenn ihr ein paar mal am Stück erledigt werdet, lasst euch drauf ein und schlagt zurück, dann kann die Map richtig Spaß machen.

Hier ein paar Tipps für Close-Quarter Gefechte:

Was sagt ihr zu der neuen „Mini-Map“? Findet ihr es gut, dass es so kleine Karten gibt oder liegen euch eher die Riesen-Karten von Ground War?