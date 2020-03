CoD Warzone: Spieler findet clevere Lösung gegen lästige Camper – Wird gefeiert

Camper sind in vielen Shootern ein lästiges Problem. Bei Call of Duty: Warzone machen verstärkt nervige Dach-Camper (Roof-Camper) so manch einem das Leben schwer. Ein Spieler hat nun auf clevere Art kurzen Prozess mit einem Camper-Trupp auf dem Dach gemacht und wird für seine Methode gefeiert.

Das nervt viele Spieler: Die Battle-Royale-Karte von CoD: Warzone ist riesig und besonders in bebauten Gebieten trifft man häufig auf nervige Camper. Gerade von Dächern wird man häufig von ihnen überrascht. Gegen sie tun kann man aber häufig nur wenig – vor allem, wenn sie sich als Team clever auf dem Dach positioniert haben und alle Zugänge kontrollieren.

Spieler wehrt sich: Ein Spieler ist in Warzone genau so einem Roof-Camper-Team begegnet, das sich auf dem Dach eines Gebäudes festgesetzt hat. Reddit-User Yayeetdab045 hat die Situation dann aber auf clevere Art und Weise gemeistert und alle Dach-Camper auf dem Gebäude mit einem Schlag ausgeschaltet – und das, ohne sie überhaupt zu sehen.

Wie wurden die Camper beseitigt? Die Methode ist recht simpel aber clever. Yayeetdab045 begab sich in das Gebäude, auf dessen Dach der Camper-Trupp saß und forderte kurzerhand einen Präzisionsluftschlag auf seine eigene Position im Gebäude an.

Kurz darauf knallte es bereits. Da der Spieler sich im Gebäudeinneren befand, passierte ihm selbst nichts. Stattdessen traf der Luftschlag direkt das Dach des Gebäudes und löschte den kompletten Camper-Trupp aus, der sich darauf befand.

Übrigens, Luftschläge sowie andere Killstreaks und Ausrüstung lassen sich im Spiel gegen Cash an Vorratsstationen kaufen. Hier erfahrt ihr mehr:

Was ist daran so besonders? Normalerweise müsst ihr eure Gegner oder zumindest ihre Position im Blick haben, um sie für einen Luftschlag zu markieren. Doch hier passiert das Ganze blind, indem der Luftschlag quasi auf die eigene Position oder auf’s Gebäudeinnere gerufen wird. Diese Mechanik wird dabei clever ausgenutzt, um die Camper auf dem Dach loszuwerden.

Was sagen andere Spieler? Dieser Luftschlag wird von zahlreichen Usern als wahre Heldentat gefeiert. Viele bedanken sich bei dem Verfasser des Beitrags für sein Video. Denn längst nicht jeder kannte diese Methode, um einer Dach-Camper-Plage schnell und effektiv ein Ende zu setzen. Camper sind generell so unbeliebt, dass sogar Hacker teilweise mehr Lob bekommen.

