CoD MW & Warzone: Neue Waffen AN-94 und ISO in Season 5 freischalten – So geht’s

In Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist nun offiziell die Season 5 gestartet. Zusammen mit einigen anderen Features bringt diese euch zwei neue Waffen: Die AN-94 und die ISO (APC9). MeinMMO verrät euch, wie ihr sie bekommt.

Was sind das für neue Waffen? Die beiden Waffen sind zwei der neuen Inhalte der am 5. August gestarteten Season 5 von Modern Warfare und Warzone. Bei ihnen handelt es sich um:

die AN-94, ein russisches Sturmgewehr, das nach einer Mischung aus AK-47 und M4A1 aussieht

die ISO, oder APC9, eine Maschinenpistole, die stark an die UMP 45 aus früheren Teilen oder die Striker 45 aus der zweiten Season erinnert

Sobald ihr euch das 50 GB große Update herunterladen habt, könnt ihr sofort damit beginnen, euch die beiden Waffen freizuspielen. Wir verraten euch, wie es geht.

Die ISO im Battle Pass.

Battle Pass bringt 2 neue Waffen für alle

Wie bekomme ich die Waffen? Sowohl die AN-94 als auch die ISO sind Belohnungen im neuen Battle Pass von Season 5. Ihr könnt euch beide Waffen also einfach erspielen. Ihr bekommt

die ISO auf Stufe 15 des Battle Pass

die AN-94 auf Stufe 31 des Battle Pass

Sie sind zudem im kostenlosen Pfad enthalten, ihr müsst also kein Geld ausgeben, wenn ihr genügend Zeit investiert. Je nachdem, wie gut ihr spielt und welche Booster ihr benutzt, könnt ihr eine neue Battle-Pass-Stufe in 30 bis 60 Minuten erreichen.

Die AN-94 im Battle Pass.

Nutzt Event-Wochenenden für doppelte Erfahrungspunkte, um schneller voranzukommen. Außerdem sieht es so aus, als könntet ihr die Geheimdaten aus Season 4 noch abschließen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das gibt eine ordentliche Menge an EP für den Battle Pass.

Kann ich die Waffen auch kaufen? Ja, es ist möglich, dass ihr euch Stufen-Aufstiege im Battle Pass kauft. Diese kosten allerdings einiges. Ihr benötigt

2.250 Punkte (ca. 22,50 €) für die ISO

4.650 Punkte (ca. 46,50 €) für die AN-94

Mit dem Battle-Pass-Bundle für 2.400 Punkte (ca. 24 €) überspringt ihr direkt 20 Stufen. Die ISO schaltet ihr damit direkt frei und braucht noch 11 weitere Stufen, was euch 1.650 Punkte (ca. 16,50 €) kostet. Dafür habt ihr damit auch Zugriff auf den Premium-Pfad des Battle Pass.

Zusätzlich zur AN-94 und der ISO wird es außerdem noch weitere Waffen geben. Die Roadmap für Season 5 hat bereits verraten, dass noch mehr kommt – nur noch nicht genau, was das sein wird.

CoD MW & Warzone zeigen 2 neue Waffen der Season 5 – Und 2 könnten noch kommen

Lohnen sich die Waffen?

Im Moment ist es noch zu früh, um konkrete Aussagen über die Stärke der neuen Waffen zu treffen. Für Multiplayer-Spieler, die gerne im „Run & Gun“-Stil spielen, könnte die ISO eine interessante Abwechslung darstellen.

In der Warzone könnte die AN-94 interessant werden. Sturmgewehre gehören hier zu den beliebtesten Waffen und mit einem neuen Schießeisen gibt es neue Möglichkeiten für Builds. Die CR-56 AMAX ist allerdings selbst jetzt, nach einer Season, noch nicht ganz auf ihrem Platz im Ranking der Sturmgewehre in Warzone angekommen. Bis Spieler die Stärke der AN-94 wirklich herausfinden, könnte es also noch etwas dauern.