Das Mid-Season-Update zur Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist nun da. Es gibt zahlreiche neue Inhalte wie neue Modi, Waffe, Operator oder die Games of Summer – ein besonderes Sommer-Event.

Neues Update ist jetzt live: Bei Call of Duty: Modern Warfare und dem hauseigenen Battle Royale Warzone läuft aktuell die nunmehr 5. Saison. Und diese hat heute, am 25. August, kurz nach 8:00 Uhr deutscher Zeit, auf allen Plattformen ein großes Mid-Season-Update erhalten. Wir zeigen euch, welche neuen Inhalte euch mit Season 5 Reloaded erwarten

Season 5 Reloaded – Das ist neu

Die Games of Summer: Die Games of Summer laufen vom 28. August bis zum 7. September und sind im Prinzip eine Art internationaler Singleplayer-Wettbewerb, an dem sowohl Besitzer von Modern Warfare als Spieler mit der Free-to-Play-Version von Warzone teilnehmen können.

Es gilt dabei, sich in 5 verschiedenen Formen der Trials (Schieß- und Geschicklichkeit-Herausforderungen) zu beweisen, die nacheinander live gehen. Dort soll man möglichst gute Ergebnisse erzielen.

Folgende Trials gibt es:

Gun Course

Risky Parkour

Marksman Challenge

Price’s Alley

Shooting Range

Je nach Abschneiden verdient man Medaillen und Punkte, die dann dem eigenen Land zugerechnet werden. Am Ende wird man dann sehen, welches Land die passioniertesten und besten Spieler vorweisen kann.

Die Teilnahme ist für alle kostenlos und bedarf im Gegensatz zu den bisherigen Trials keiner Tickets. Über die Games of Summer könnt ihr zudem exklusive kosmetische Inhalte gewinnen, die ihr sonst nirgendwo bekommt.

Neue Waffe: Wie sich bereits durch Leaks und die Roadmap abgezeichnet hat, wird die letzte neue Waffe der Season 5 ein Maschinengewehr – und zwar die die FiNN LMG. Diese erhält man entweder durch eine Ingame-Challenge oder durch das Erwerben des „Mainframe“-Bundles im Store.

Die soll laut Activision stärker reinhauen, als viele ihrer direkten Konkurrenten. Sie wird mit den Worten agil und mobil umschreiben, soll aber gleichzeitig über gute Rückstoß-Kontrolle und eine ausgezeichnete Präzision bei vollautomatischem Feuern verfügen.

Neuer Operator: Es kommt ein weiterer neuer italienischer Operator namens Morte in coolem Weestern-Look – allerdings nur über ein neues, kostenpflichtiges Bundle im Store.

Neu in Warzone

Kingslayer-Modus: Bei Kingslayer handelt es sich um einen brandneuen Modus für das Battle Royale. Im Prinzip ist das ein großes Team-Deathmatch auf eingegrenzten Teilen der Warzone-Map, wo man Punkte für das Ausschalten von Feinden erhält. Doch der Gas-Kreis wird dabei nicht enger, sondern wandert über die Karte und sorgt damit für mehr Dynamik und sich ständig ändernde Verhältnisse.

Neu in Modern Warfare

Feuerkampf-Turnier: Für den rasanten 2vs2-Gunfight-Modus wird es ein neues Turnier geben, wo ihr euch in einem K.O.-System mit anderen kleinen Teams messen und coole Cosmetics sowie zusätzliche XP abstauben könnt.

Neue Feuerkampf-Map: Mit Start der Games of Summer am 28.08. kommt eine neue Gunfight-Karte ins Spiel – Stadion. Dabei wird offenbar im Inneren des Stadions gekämpft – und zwar in einem provisorischen Lager auf dem Spielfeld.

Ground War Reinforce: Der groß angelegte Bodenkrieg-Modus bekommt mit Reinforce eine neue Abwandlung. Dort werden nahe der Karten-Mitte drei Flaggen positioniert – ähnlich wie in Herrschaft (Domination).

Werdet ihr oder einer eurer Kameraden ausgeschaltet, geht’s ohne direkten Respawn in den Zuschauer-Modus. Ihr könnt erst wieder in den Kampf eingreifen, sobald eine neue Flagge von eurem Team erobert wurde. Holt man alle 3 Flaggen, gewinnt man automatisch die Runde. Gewinnt man genug Runden, gewinnt man auch das Match.

Übrigens, nicht nur bei Modern Warfare und Warzone gibt es diese Woche Neues: CoD 2020 heißt Call of Duty: Black Ops Cold War – Reveal schon diese Woche