CoD MW, Warzone: Patch Notes zum großen Mid-Season-Update – Das alles ändert sich

Bei Call of Duty ging heute Morgen (25. August, 8:00 Uhr) das „Reloaded-Update“ der Season 5 an den Start. Wie die Playlists jetzt aussehen und was die Patch Notes so hergeben, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist da bei CoD los? Season 5 bespaßt die Spieler der aktuellen „Call of Duty“-Highlights Modern Warfare & Warzone schon seit fast 3 Wochen und geht nun in die nächste Runde. Heute Morgen (25. August) um 8 Uhr unserer Zeit ging das „Season 5 Reloaded“-Update online. Hier findet ihr:

Infos zu Update

Die neue Playlist

Die allgemeinen Patch Notes

Call of Duty: Season 5 Reloaded – Update am 25.08.

Wie groß ist das Update? Eine spannende Frage, bei jedem CoD-Update: Passt alles auf meine Platte? Der Patch ist im Vergleich mit früheren Updates passabel, aber im Allgemeinen wieder ziemlich groß:

PS4: 10.6 GB

10.6 GB Xbox: 14.09 GB

14.09 GB PC: 11.3 GB (nur Warzone) / 17.6 GB (MW & Warzone)

Die Datenpakete können teilweise variieren, liegen aber in diesem Bereich.

Wie sieht die neue Playlist aus? Das Update schiebt auch gleich eine neue Playlist ins Spiel. Darauf müsst ihr also nicht bis abends warten, wie es sonst meist der Fall ist.

Modern Warfare

Ground War

Ground War Reinforce (32 players)

Blueprint Gunfight

Shoot the Ship

Face Off Verdansk Stadium (2v2)

Warzone

BR Solos / Duos / Trios / Quads

Plunder: Vierer

King Slayer Trios

Was können die neuen Modi? Für MW & Warzone steht je ein neuer Modus auf dem Zettel. Beim „Ground War Reinforce“ kämpfen 32 Soldaten um die Einnahme von 3 Flaggen. Wenn ihr drauf geht, könnt ihr nicht direkt respawnen, sondern müsst darauf warten, dass euer Team eine Flagge erobert. Das geht so lange hin und her, bis eines der 16-Mann-Teams alle drei Fallgen erobert hat.

Der „King Slayer“-Modus für die Warzone funktioniert ähnlich wie der „Team-Rumble“. Es ist also kein „Battle Royale“, sondern eher ein Team-Deathmatch. Die 5 Spieler mit den meisten Punkten eines Teams sind „Ziele“, die das andere Team für Extra-Punkte erledigen muss. Jedes mal, wenn ihr einen dieser „Kings“ erledigt, gibt’s außerdem einen Killstreak für das eigene Team.

Lange Patch Notes fixen einige bekannte Probleme

Was sagen die Patch Notes? Der Patch zum „Season-5-Reloaded“ zeigte eine lange Liste mit Fixes und Änderungen am Spiel. Die wichtigsten Anpassungen zählen wir hier für euch auf:

Allgemeine Änderungen

Im „Ground War“-Modus könnt ihr jetzt auch während eines Kampfes in einem APC spawnen – außer er ist zu stark beschädigt

Bug mit dem Perk „Fährtenleser“ entfernt, der die Fährten zeigte, obwohl der Perk nicht angelegt war

Kills mit dem Flammen-Messer haben jetzt Auswirkungen auf die Dauer von „Totenstille“

Bug wurde gefixt, der manchmal die Respawn-Zeit verkürzte, wenn man die Killcam direkt wegdrückte

Der Glitch mit der „unendlichen Spezial-Munition“ wurde gefixt

Waffen

Die Werte der Waffen (Balken-Anzeige im Waffen-Schmied) wurden angepasst

Bei der M4 gab es manchmal Probleme mit den bunten Tracern

Thermal-Visiere generft – Geringere Auflösung und weniger Reichweite für die Thermal-Sicht

Neue „Dismembering“-Effekte hinzugefügt – HEI (High Explosive Incendiary)

Warzone

Glitch entfernt, der selten dazu führte, dass die Gasmaske unverwundbar wurde

Der Fallschirm sollte sich jetzt nicht mehr zufällig an manchen Punkten der Map öffnen

Einige Fixes für den Selbstwiederbelebungs-Token

Wenn ihr euch die kompletten Patch Notes anschauen wollt, findet ihr die englische Version auf einer Website von Infinity Ward.