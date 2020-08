CoD Warzone: „Dämonen-Waffen“ sind zurück im Spiel – So könnt ihr sie umgehen

In der Call of Duty: Warzone mussten Spieler schon so einige verrückte Fehler über sich ergehen lassen und als einer der schlimmsten galt der gefixte „Dämonen Waffen“-Bug. Doch so richtig verschwunden ist der offenbar nicht.

Was ist das für ein Bug? Dabei handelt es sich um einen der gemeinsten Fehler, mit dem Call of Duty: Warzone seine Spieler ärgert. Bei dem Bug verzerren sich die Modelle der Waffen so heftig, dass es das Spiel beeinflusst. Die fiesen „Dämonen Waffen“ kamen mit dem Start der Season 5 in die Warzone und es dauerte knapp eine Woche, bis der Fix ins Spiel kam:

Doch so wie es aussieht, treiben die besessenen Waffen weiterhin ihr Unwesen in der Geisterstadt Verdansk.

Wo sind die Beweise? Der CoD-Streamer „MuTeX“ postete am 23. August auf Twitter einen Clip seiner neusten Session. Dort hebt er das Sniper-Gewehr HDR auf, das er sich von einem erledigten Feind sichern wollte:

Statt seine ungeliebte Schrotflinte gegen das Top-Sniper zu tauschen, legt er die Waffe ganz vorsichtig wieder zurück auf ihren Platz. Denn die HDR ist heftig verbuggt und in diesem Zustand nur schwer zu benutzen. Der Fehler ist also weiterhin im Spiel.

Wie kann ich den Bug umgehen? Der Fehler hat wohl irgendwas mit den Skins auf den Waffen zu tun. Habt ihr eine der verfluchten Knarren in der Hand, seht zu, dass ihr sie wieder loswerdet und schnappt euch eine andere Waffe.

Der Bug taucht nicht mehr so oft auf wie vor dem Fix, kann aber immer noch Waffen beeinträchtigen. Um eure besten Loadout-Waffen zu schützen, solltet ihr derzeit eher auf die Standard-Varianten des CoD-Arsenals setzen und verrückte Skins meiden.

Kommt ein erneuter Fix? Als der Fehler das erste Mal auftauchte, gab es dazu einen Hinweis im CoD-Trello. Das „Trello“ ist ein Planungs-Tool, mit dem euch die Entwickler über Fehler-Bearbeitung auf dem Laufenden halten. Dieser Eintrag ist jetzt aber nicht mehr zu finden. Jedoch werden die CoD-Macher hier sicherlich nochmal Hand anlegen, sollte sich der Fehler wieder verbreiten.

Irgendein Problem scheint die Spieler der Warzone immer zu plagen – hier sind nochmal 3 Grafik-Fehler, die schnell verschwinden müssen. Doch es gibt auch genügend Matches, in denen alles glatt läuft.

Wie sehen eure Erfahrungen in letzter Zeit aus? Sind die Probleme besser oder schlimmer geworden?