Nach Start der Season 5 werden einige Spieler in Call of Duty: Warzone von einem fiesen Grafik-Fehler heimgesucht, der das Zielen mit Waffen teils unmöglich macht. Wir erklären, was ihr dagegen tun könnt, bis der Fix veröffentlich wird, an dem bereits gearbeitet wird.

Was hat es mit dem Grafik-Fehler auf sich: Spieler in Warzone werden aktuell verstärkt von einem fiesen Grafik-Glitch bei Waffen geplagt. Dieser tritt offenbar zufällig während laufenden Matches auf und hindert Spieler daran, richtig zielen zu können.

Der Bug ist zwar nicht neu und trat gelegentlich bereits auf (auch im Traditionellen Multiplayer), doch nach Start der neuen Season 5 haben die Berichte auf Reddit und in den sozialen Medien darüber zugenommen und Spieler in der Warzone haben nun vermehrt damit zu kämpfen.

Das bewirkt der Bug im Detail: Der Bug verzerrt das Aussehen der Waffe extrem, die dabei so groß werden kann, dass das komplette Sichtfeld in der Bildschirmmitte blockiert und Zielen im Prinzip unmöglich wird. Die Waffe sieht dabei aus, als wäre sie ein großer schwarzer Kristall oder irgendeine Art von Monstrosität, weshalb der Bug in der Community als Alien-Gun-Bug oder Demon-Gun-Glitch bezeichnet wird.

Hier fiel beispielsweise der ehemalige CoD-Pro Tyler „TeePee“ Polchow dem Fehler zum Opfer – wohlgemerkt bei einem Warzone-Turnier in Toronto mit einem Preisgeld von 100.000 US Dollar.

Auch der bekannte Streamer DrLupo hat die Auswirkungen des Fehlers bereits am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Wie sieht es mit einem Fix für den Grafik-Glitch aus? Die gute Nachricht: ein Fix ist bereits in Arbeit. Die schlechte: Noch ist nicht genau bekannt, wann der kommt.

Denn offiziell haben sich die Entwickler noch gar nicht zu diesem Problem geäußert. Lediglich im Trello ist nun zu sehen, dass jetzt bereits an einer Lösung für das Problem gearbeitet wird.

Auch wenn der Fix nun also bestätigt ist – Wie lange Spieler sich mit diesem Problem noch herumschlagen müssen, ist leider noch nicht genau bekannt.

Das könnte bis zum Fix gegen den Bug helfen: Auch wenn der Fix noch auf sich warten lässt, so haben clevere Spieler bereits eine Art Workaround entdeckt.

Es wird empfohlen, alle Camos (kosmetische Bemalungen) von euren Waffen zu entfernen. Dadurch kann der Fehler offenbar präventiv umgangen werden – zumindest bei den eigenen Waffen. Bei aufgehobenen, gelooteten Schießeisen sowie den zufällig zugeteilten Waffen im Gulag kann der Glitch immer noch vorkommen.

