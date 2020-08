Seit einiger Zeit sorgt ein fieser Glitch in Call of Duty: Warzone für Probleme im Battle Royale. Spieler können durch fehlerhafte Grafik nicht mehr richtig zielen. Einige Profis kritisieren das. Nun reagieren die Entwickler.

Was ist los mit den Waffen? Seit dem Start von Season 5 in Warzone gibt es Probleme mit den Modellen der Waffen. Es kommt wohl recht häufig vor, dass statt einer Waffe nur noch ein riesiger Würfel an Grafikfehlern in der Hand befindet.

In den leichteren Fällen hat ihr damit einen seltsamen Haufen an Einzelteilen in der Hand, der einem beim Zielen die Sicht versperrt. Im schlimmsten Fall laufen die Gegner wie Wesen aus der Hölle durch die Gegend und ihr habt keine Möglichkeit, sie richtig zu treffen.

Daher kommt auch der Beiname „Demon Gun Glitch“ oder „Alien Gun Bug“ für den Fehler. Der Profi Nick „Nickmercs“ Kolcheff ist einem solchen Fehler eindrucksvoll im Gulag begegnet:

Profis meckern – Infinity Ward reagiert

Das sagen die Profis: Kurz nach dem Start haben sich einige Profis über den Fehler echauffiert. Es sei unmöglich, so zu spielen und Nickmercs hätte sogar ein wichtiges Turniere verloren, weil er seine Gegner nicht treffen konnte.

Selbst der berühmte Twitch-Streamer Dr Disrespect hat mit einem Tweet über die aktuelle Situation gespottet. Er lud kommentarlos ein Bild von sich mit einer völlig verglitchten Waffe hoch, was in wenigen Stunden über 153.000 Likes einbrachte:

Kommt nun ein Fix? Bereits vor den Beschwerden der Profis haben die Entwickler einen Fix für den Waffen-Glitch geplant. Der stand da aber nur auf ihrer To-Do-Liste, ohne genauere Angaben zu Priorität oder Release der Fehlerbehebung.

In einem neuen Post auf Twitter heißt es nun, dass Infinity Ward den Glitch mit einer höheren Priorität angehen will. Der Bugfix sein nun auf dem „Fast Track“ und solle „so früh wie möglich“ kommen. Genauere Infos gebe es, sobald sie verfügbar seien.

Der Grafik-Bug ist dabei nicht das Einzige, das die Warzone aktuell stört. Das ewige Cheater-Problem kommt in letzter Zeit ebenfalls wieder auf. Die Entwickler baten die entsprechenden Spieler darum, doch bitte nicht zu cheaten, aber die machen einfach weiter.