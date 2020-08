Der Free2Play-Titel Call of Duty: Warzone hat sein Cheater-Problem auch in Season 5 noch nicht in Griff. Zwar hat Infinity Ward bereits Bannwellen durchgezogen und die Spieler freundlich gebeten, nicht zu cheaten und zu hacken. Doch auch im August 2020 häufen sich wieder Fälle, in denen Cheater für Ärger und Frust bei ehrlichen Spielern sorgen.

Das ist die Situation: Die kostenlose Free2Play-Version von Call of Duty, Warzone ist wie jedes Free2Play-Spiel erheblich dem Risiko ausgesetzt, von Cheatern heimgesucht zu werden.

Denn wenn ein Cheater erwischt und sein Account gebannt wird, kann er sich einfach einen neuen machen: Er verliert praktisch nichts. Das Cheater-Problem ist daher seit Anfang relevant.

Andere Anbieter von Free2Play-Spielen setzen auf mehr oder weniger effiziente Anti-Cheat-Software. Riot Games nutzt für Valorant ein aggressives Anti-Cheat-System: Vanguard startet gleich mit dem PC mit. Man musste nicht mal Valorant öffnen, um schon Kontakt mit dem Programm zu haben. Das ging vielen zu weit und löste Protest aus.

Bei Call of Duty: Warzone fehlt so ein präsentes System. Das ist den Leuten dann auch nicht recht.

Cheater sind ein dickes Problem in CoD Warzone.

Wenn ihr nichts macht, stirbt Warzone!

Das war bislang der Höhepunkt der Cheater-Epidemie: Anfang April gab es heftige Beschwerden über Cheater in Call of Duty: Warzone. Das gipfelte in einem Sturm der Entrüstung von Influencern.

Am 1. April veranstaltete Daniel „Keemstar“ Keem ein Turnier mit den größten Streamer zu Call of Duty. Es ging um 20.000$. Das Turnier wurde in normalen Lobbies von CoD Warzone ausgetragen: Die Streamer sollten dort so viele Kills wie möglich sammeln.

Doch in dem Turnier wurde überdeutlich, dass Cheater die Warzone völlig dominierten und ein normales Spielen unmöglich machten. Die Streamer starben chancenlos gegen die Cheater. Was ein Spaß-Spektakel für Warzone werden sollte, wurde zu einem Debakel.

Der Veranstalter Keemstar sagte damals: „CoD muss die Problem in den Griff kriegen, sonst ist Warzone in einer Woche tot.“

Können einem den Spaß verderben: Fiese Hacker.

Das wurde seitdem unternommen: In den letzten Wochen und Monaten war „Cheaten“ ein großes Thema für die Entwickler:

Im April wurden 70.000 Cheater gebannt – ein klares Zeichen

Im Mai hieß es: Das sei jetzt ein extrem wichtiges Thema die Entwickler und für Activision. Man habe ein Team von Leuten, das diese Cheater jagt. Das sei allerdings ein Wettrüsten

Im Mai dachten Spieler, Warzone hätte das Spiel im Griff, nachdem Cheater über ein Sicherheits-Update jammerten, das es schwerer machte, wieder ins Spiel zu kommen

Später brachte Infinity Ward ein „Report-Feature“, damit Spieler böswillige Cheater melden konnten und informiert wurden, wenn die Meldung zu einem Bahn führte

Call of Duty sagt euch, wenn der Bann Erfolg hatte. Bildquelle: PC Gamer

im Juni haben wir auf MeinMMO allerdings darüber berichtet, dass es Cheater nur 2$ kostet, um die „schärfte Anti-Cheater-Maßnahme“ zu umgehen

Im Juli veröffentlichte Infinity Ward ein Statement, dass man Cheaten nicht toleriert. Die Spieler sollten doch bitte keine Software nutzen, um zu modden oder zu hacken, hieß es dort. Das wurde auf reddit ein bisschen veralbert: „Wenn ihr nicht aufhört, werden wir sehr böse sein“, schrieb da jemand

Das ist der Zustand jetzt: Noch immer sind Cheater ein riesiges Problem in Warzone, das öffentlich diskutiert wird.

Die Frustration sieht etwa auf diesem älteren Video bei Reddit. Das Video zeigt einen Hackers, der offenbar schon wahnsinnig viel in Call of Duty gegrindet hat und daher die Damascus besitzt.

Das ist deshalb ungewöhnlich, weil bei einem Bann ja alle Items weg wären. Das heißt also, dass der Cheater entweder schon lange cheatet und nicht entdeckt wurde oder dass er mit dem Cheaten angefangen hat, weil er denkt, die erwischen ihn eh nicht. In jedem Fall riskiert er einen Bann und damit seinen wertvollen Account.

Auch die Stimmen der Content-Creators klingen in den letzten Wochen wieder genauso frustriert wie im April 2020:

Der Streamer Jack Courage Dunlop sagt: Er hat 12.000 Spiele in Fortnite gemacht und ist da 3 Mal auf einen Cheater getroffen. Bei Warzone habe er heute 4 Stunden gespielt und sei 6-mal von einem Cheater erwischt worden.

Auf reddit mehren sich auch in Season 5 noch die Berichte, dass das fehlende Anti-Cheat-Tool zu absurden Szenen führt. Ein Spieler sagt, sein Squad sei von einer Gruppe Cheater gekillt worden, man habe denen dann zugesehen und sie seien von einer zweiten Gruppen von Cheatern geholt worden, die ebenfalls Aimbots und Wallhacks nutzten (via reddit).

Offenbar ist Call of Duty: Warzone trotz vieler Bemühen im August 2020 wieder da angekommen, wo man schon im April 2020 stand, mitten in einem Meer von Cheatern.

Wie geht man richtig mit Cheatern um?

Bei Free2Play-Spielen wie Warzone sind Cheatern längst zum Alltag geworden und werden von vielen Leuten als Teil des Spiels hingenommen, so wie schlechtes Wetter oder mieses Essen in der Kantine. Auch wenn man sich über sie ärgert, hat man es doch irgendwie akzeptiert. Wie man korrekt mit Cheatern umgeht, erklärt einer, der’s wissen muss:

