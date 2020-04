Valorant versaut gerade vielen Fans den Spaß mit ihrem kontroversen Anti-Cheat-Tool. Doch Riot sieht es nicht ein, dessen Befugnisse zu reduzieren und will stattdessen das Anti-Cheat-Programm Vanguard besser optimieren. Dafür zahlen sie sogar eine Menge Geld.

Was ist das Problem mit dem Anti-Cheat von Valorant? Valorant nutzt als Anti-Cheat-Maßnahme das Tool Vanguard. Das besteht unter anderem aus einem Treiber namens „vgk.sys“, der schon beim Hochfahren eures Rechners startet und prüft, ob ihr irgendwelche fiesen Cheats am Laufen habt. Erwischt er welche, dann lässt sich das Spiel nicht starten.

Da der Treiber tief ins System eingreift und sogar Admin-Rechte hat, geht das vielen Usern zu weit. Der Treiber verhält sich im Grunde wie schädliche Malware und viele User sehen es nicht gerne, wenn eine ihnen unbekannte Software in ihrem System herumpfuscht und womöglich auch Daten sammelt und verschickt.

Zwar lässt sich vgk.sys entfernen, doch dann sagt Valorant „Kein Anti-Cheat, kein Spiel“ und startet erst gar nicht. Wer also die Beta von Valorant zocken will, muss zwangsweise den invasiven Anti-Cheat ertragen und das nervt die Fans.

Fans sind besorgt und Riot erklärt nochmal alles

So reagieren die Fans: Der Anti-Cheat-Client ist schon seit seinem Bekanntwerden den Fans ein Dorn im Auge und aufgrund jüngster Ereignisse wurde die Diskussion nochmal angefacht. So wurde unter anderem ein CS:GO-Profi, der Valorant ausprobieren wollte, von Vanguard aus dem Spiel geworfen und ausgesperrt, weil er sein Handy an den PC angeschlossen hatte.

Solche Vorfälle zeigen den Fans, dass die Anti-Cheat-Software viel zu krass ist und wohl weit mehr macht, als nur nach schädlicher Software Ausschau zu halten. Daher haben einige Fans, trotz großer Freude mit dem Spiel, Valorant wieder gelöscht und hoffen, dass Riot eine andere Lösung für die Anti-Cheat-Software findet. Auf reddit wurden mehrere solcher Kommentare laut:

Gibt es Pläne, die Arbeitsweise von Vanguard so zu ändern, dass es nicht mehr rund um die Uhr, sondern nur dann läuft, wenn auch das Spiel aktiv ist? Das ist das Einzige, was mich davon abhält, das Spiel zu diesem Zeitpunkt erneut herunterzuladen und es ist wirklich schade, denn ich habe die 7 Tage, die ich dieses Spiel gespielt habe, genossen. Ich kann mich aber nicht dazu bringen, es erneut herunterzuladen, wenn dies die Art und Weise ist, wie Vanguard funktionieren soll. User Exe_Cution auf Reddit

Ein anderer Spieler befürchtet, dass nun auch andere Entwickler solche invasiven Anti-Cheat-Tools implementieren würden:

Das Problem ist, dass ihr gerade die Büchse der Pandora geöffnet habt, weil jetzt andere Entwickler nachziehen werden. Sobald wir 20 dieser Dinger [Anti-Cheat-Treiber] auf unseren Computern laufen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon einen Zero-Day-Exploit ermöglicht, enorm groß.

…ganz abgesehen davon, dass Vanguard nutzlos ist gegen aufkommende Aimbots, die Computer Vision verwenden. Der Cheat befindet sich da auf einem anderen Computer und fügt sich auf Maus- und Tastaturebene ein. Es gibt nichts, was Vanguard tun kann, um ihn zu entdecken, und die vorhandenen Heuristiken zur Erkennung anomaler Eingaben sind bestenfalls meh. User Xalara auf Reddit

Das sagt Riot dazu: Die Entwickler reagierten auf die Fragen sowie Sorgen der User und versuchten zu beschwichtigen. Doch gleichzeitig stellten sie unmissverständlich klar, das es wohl keine Lockerungen beim Einsatz von Vanguard gebe:

Ich kann nicht über die Zukunft von Vanguard sprechen, aber der Vanguard-Treiber ist so konzipiert, dass er beim Systemstart läuft. Er wird keine Informationen sammeln, bis ihr Valorant ausführt. Die Idee ist, sicherzustellen, dass Vanguard nicht manipuliert wird, und damit das funktioniert, muss es beim Systemstart laufen. Wenn Vanguard nur läuft, wenn Valorant läuft, hätte man die Möglichkeit, dein System (oder deine Treiber) so zu modifizieren, dass Sie Vanguard möglicherweise manipulieren könnten. Wenn du damit nicht einverstanden bist, ist das OK. Es wäre schade, dich gehen zu sehen, wenn dir das Spiel doch so gefallen hat, aber ich respektiere deine Entscheidung und hoffe, dass du ein Spiel finden kannst, das dir mehr Spaß macht. RiotRedHerring, Security-Programmierer bei Riot Games

Zu den Cheats, die via externe PCs zugeschaltet werden, meinten die Entwickler noch: „Vanguard muss nicht perfekt sein, um ein nützliches System darzustellen.“

Riot setzt Prämie von über 90.000 Euro auf Bugs in Vanguard aus

Das will Riot noch unternehmen: Um die Sorgen der Fans zu zerstreuen, haben die Entwickler außerdem einen ausführlichen Blog-Post veröffentlicht, in dem nochmal erklärt wird, warum die Anti-Cheat-Software definitiv erstmal so bleiben wird, wie sie ist.

Es sei einfach wichtig, den bestmöglichen Schutz vor Cheats zu gewährleisten und da sei Vanguard mit der aktuellen Arbeitsweise einfach das Beste. Man versicherte aber erneut, dass Vanguard keine Daten sammle und weitergebe, die nicht mit der Bekämpfung von Cheats zu tun haben.

So will Riot Vanguard verbessern: Damit aber solche schwerwiegenden Bugs – wie der jüngste Vorfall mit dem Handy – nicht mehr vorkommen, will man Vanguard stetig verbessern und hofft dort auf die Mithilfe der Community. Riot hat daher eine Prämie auf das Melden von Bugs in Vanguard ausgesetzt.

Es werden vor allem Bugs gesucht, welche die System-Sicherheit oder die Privatsphäre der User beeinträchtigen. So will man unter anderem über 90.000 Euro an Prämie zahlen, wenn ihr einen Bug findet, der die Ausführung von schädlichem Code auf dem Kernel-Level ermöglicht.

Wie viel ein gefundener Bug jetzt genau wert ist, wird von Riot im jeweiligen Fall bestimmt. Außerdem müsst ihr den Bug ausschließlich Riot mitteilen und einen ausführlichen Bericht dazu formulieren. Genaue Details zu den Prämien der Bug-Suche findet ihr auf der zugehörigen Seite von Riot-Games.

Bugs und seltsame Dinge sind in Valorant freilich nichts Neues. Zuletzt machte ein bizarrer Vorfall von sich reden. Einige Spieler konnten wohl mit einer bestimmten Technik mittels einer Kamera durch Wände und um Ecken feuern und so Kills machen. Lest hier alles zu diesem kuriosen Bug und wie es im Spiel aussieht, wenn sowas passiert.