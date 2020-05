CoD MW & Warzone: Erste Cheater heulen – Neues Sicherheits-Update zeigt Wirkung

Durch eine neue Sicherheitsmaßnahme bei Call of Duty: Warzone fällt es erwischten Cheatern jetzt deutlich schwerer, wieder ins Spiel zu kommen. Nun jammern schon die ersten Schummler rum und suchen Möglichkeiten, die 2FA zu umgehen.

Was ist das für eine neue Maßnahme? Alle Spieler, die sich neu bei Call of Duty: Warzone registrieren, um die Free-to-Play-Version zu nutzen, müssen auf dem PC nun eine Handy-Nummer angeben. Per SMS erhalten sie dann eine Verifizierung, um ihren Account freizuschalten.

Jede Handynummer funktioniert dabei nur einmal und kann nur einen Account freischalten. Erwischte Cheater kassieren ohne Vorwarnung einen Bann und können die eingesetzte Handynummer dann für keinen neuen Account nutzen.

Schummler brauchen also eine neue Nummer, um sich einen neuen Account zu erstellen und das geht so einigen Cheatern ziemlich gegen den Strich. Online suchen sie schon jetzt nach Wegen, um die neue 2-Faktor-Authentifizierung zu umgehen und heulen dabei ganz schön rum.

2-Faktor-Authentifizierung große Hürde für erwischte Cheater

Wie sehen die Reaktionen von erwischten Cheatern aus? Wir von MeinMMO haben zwei Aussagen von Cheatern gefunden, die dank der neuen Maßnahmen nun nicht mehr so einfach an Accounts für die Warzone kommen.

Das zu lesen ist wirklich Balsam für die Seele. Besonders dann, wenn euch schon einmal ein fieser Cheater locker aus dem Endgame des Battle Royale kegelte.

Hallo, ich wurde bei Modern Warfare mehrere Male gebannt und habe auch schon mehrere Accounts erstellt. Doch nun benötige ich eine Telefon-Nummer für jeden Account, um ihn zu verifizieren. Nummer, die ich online gefunden habe, helfen leider nicht und meine aktuelle Nummer für mehrere Accounts zu nutzen funktioniert leider auch nicht. Gibt es einen Weg das zu umgehen? Cheater-Gejammer (übersetzt)

Das Bild stammt von reddit und der Kommentar ist von einer Website, die Cheats verkauft. Der User sucht offenbar händeringend nach Möglichkeiten, um sich wieder bei CoD anmelden zu können, damit er seine gemeinen Schummeleien fortsetzen kann. Am besten ohne viel Geld für eine neue SIM-Karte oder andere Cheats auszugeben, versteht sich.

Aussage Nummer 2 ist ebenfalls ein Kommentar von einer Website, die Cheats anbietet. Der Schummler warnt in seinem Post vor einem bestimmten Cheat, der dort angeboten wird.

BESTÄTIGT – Man kann sich keine neuen, kostenlosen Warzone-Accounts erstellen. Du musst eine neue Handy-Nummer mit jedem Account verbinden. Die Cheats hier funktionieren, aber du wirst zu 100 % gebannt! Er [der Anbieter der Cheats] sagt, es ist mein eigenes Problem und kein anderer Kunde hat das Problem. Das ist eine Lüge! Es gibt so viele Kunden, die dieses Problem haben und es gibt keine Hilfe! […] Nun kann ich nie wieder Warzone spielen, weil mein Account mit meiner Handy-Nummer gebannt wurde. Und man muss nun eine gültige Handy-Nummer haben, um das Spiel zu spielen. Der schlechteste Service denn ich je gekauft habe, zu meinem Bedauern. […] Ich habe mehr als 20 „Modern Warfare“-Accounts erstellt. Die Hälfte der Accounts wurde gebannt, noch bevor ich überhaupt spielen konnte. Wie du die Hacks benutzt, hat nichts damit zu tun. Wenn du einen neuen Account erstellst, den Cheat startest, Call of Duty öffnest und danach CoD wieder beendest, ist der Account gebannt! Danach muss ich einen neuen machen. Es macht keinen Unterschied, ob ich den Cheat genutzt habe oder nicht, weil er direkt erkannt wurde. Dieser Cheat sollte entfernt oder repariert werden, sodass man nicht mehr gebannt wird! Noch mehr Cheater-Gejammer (übersetzt)

Sind die neuen Maßnahmen wirklich so hilfreich? Obwohl erst seit kurzer Zeit online, bringt die neue 2-Faktor-Authentifizierung offenbar ihren gewünschten Effekt. Erwischte Cheater müssen nun viel größere finanzielle Hürden nehmen, um sich als Aim-Boter oder unbesiegbarer God-Modder auf den Servern anzumelden:

Neue SIM-Karte für eine frische Handy-Nummer

Teurere Cheats die das System nicht erkennt

Dazu kommt noch die Gefahr, dass man auf einem der Cheater-Server landet und gegen andere Schummler antritt, deren Statistiken zu stark von der Norm abweichen.

Wie bannt IW Cheater? Seit dem Start der Warzone und der großen Hackerwelle erhöhte Infinity Ward stetig die Sicherheit. Das Studio hat ein eigenes Sicherheits-Team, das rund um die Daten auswertet und die Banns verteilt.

Mehr zum Sicherheits-Team und heulenden Cheatern findet ihr hier: Petition gegen ungerechte Banns? So arbeitet das IW-Sicherheits-Team.