CoD Warzone: 2 $ kostet die Umgehung der schärfsten Anti-Cheater-Maßnahme

Um das Free-to-Play Battle Royale Call of Duty: Warzone auf dem PC spielen zu können, müssen angehende Soldaten eine 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Was als eines der stärksten Tools von CoD gegen Cheater gilt, kann ganz locker mit 2 $ umgangen werden.

Wie umgehen die Cheater das System? Um in der Call of Duty: Warzone auf dem PC spielen zu können, braucht ihr einen Account, der mit einer Telefonnummer verbunden ist.

Das sahen wohl ein paar gewiefte Typen als die perfekte Marktlücke an, um sich den ein oder anderen Dollar dazuzuverdienen. Auf reddit postete der User „aur0n“ ein Bild aus einem Forum mit einem Angebot, das für nur 2 $ einen komplett neuen CoD-Account verspricht:

Das Angebot steht schon eine Weile. Quelle: reddit

Das ganze läuft dann über einen Discord-Server, in dem die Details besprochen werden. Wenn man auf dem Server joint, kriegt man sogar schon den ersten Account umsonst. Dazu gibts Mengen-Rabatte, wenn ein Cheater sich entschließen sollte, gleich ein paar Accounts auf Lager zu kaufen. Sogar ein Widerruf ist möglich, sollte der Account in den ersten 24 Stunden nicht funktionieren.

Neuer Warzone-Account zu Schleuderpreisen

Wie kann das so günstig sein? Das liest sich alles so, als wäre es gut durchdacht und professionell aufgezogen. Der niedrige Preis, die Mengen-Rabatte und der Free-Account beim Eintritt auf den Server lassen darauf schließen, dass die Anbieter wohl eine große Quelle an unverbrauchten Telefon-Nummern besitzen und diese hier für ihre zweifelhaften Machenschaften nutzen.

Warum ist das ein Problem? Seit dem Sicherheits-Update auf die 2-Faktor-Authentifizierung heulten einige Cheater rum, dass sie nicht mehr so einfach ins Spiel kamen.

Da kostenlose Hacks generell eine größere Chance haben, erwischt zu werden, sinkt die Schwelle bei besseren Sicherheits-Maßnahmen, ein wenig Geld für Cheats in die Hand zu nehmen. Wenn man „cod cheats“ googelt, findet ihr schnell Angebote für Warzone um die 13 $ pro Tag. Sich dazu dann noch den ein oder anderen Account zu leisten, fällt dann gar nicht mehr so ins Gewicht.

Eine der wichtigsten Sicherheits-Maßnahmen im Kampf gegen Cheater in der Warzone kann also ganz leicht und günstig umgangen werden, was wohl ein großes Problem für die Bemühungen des CoD-Sicherheits-Teams darstellen dürfte.

Ein Cheater in einer Wand, auf der beliebten Map Shipment.

Was macht CoD gegen Cheater? Um die vielen Hacker und Cheater in der Warzone und auch im Multiplayer von Modern Warfare zu bekämpfen, arbeitet ein Sicherheits-Team bei Infinity Ward rund um die Uhr. Zusammen mit Analyse-Tools verteilt das Team dann Banns oder Strafen.

Mittlerweile gibt es auch eine Melde-Funktion in CoD MW 2019. Manche Spieler gehen das Problem während des Matches selbst an.

Doch leider gibt es immer noch viele Cheater im aktuellen Call of Duty, die normalen Spieler ihr Laune verderben. Und aufgrund solcher Angebote wird das auch vorerst so bleiben. Durch die neuen Accounts lässt sich auch eine andere Anti-Cheater-Mechanik aushebeln. Mit Shadow-Banns schickt IW die Cheater manchmal auch auf ihre eigenen Server, doch auch dieses Tool fällt bei der Benutzung neuer Accounts aus.