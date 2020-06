Spieler in CoD MW blockieren Cheater, damit Gegner fair spielen können

In Call of Duty: Modern Warfare beweist eine Gruppe von Spielern, dass man auch selbst den Kampf gegen Cheater aufnehmen kann. So haben sie einen Schummler blockiert, damit ihre Gegner fair spielen konnten.

Darum geht es: Immer wieder gibt es in Modern Warfare unschöne Szenen mit Cheatern. Sie manipulieren ihr Spiel so, dass sie immer treffen können oder Gegner überall direkt sehen.

Wie man mit solchen Spieler umgehen kann, haben der reddit-Nutzer Vec_to und seine Mitspieler gezeigt. Sie sperrten einen Cheater in ihrer Runde ein, damit dieser keinen Schaden mehr verursachen kann.

Spieler sperren Cheater ein – Werden als Helden gefeiert

Das ist der Clip: Das Video dazu hat bereits über 27.000 Upvotes (Stand: 16. Juni um 16:00 Uhr) und zahlreiche Kommentare:

Der reddit-Nutzer schreibt dazu, dass der eingesperrte Spieler bereits eine K/D von 136-5 hatte. Sie sperrten den Spieler in alle Richtungen mit Hilfe von Einsatzschilden ein. So konnte er nicht mehr abhauen und war quasi rund um die Schilde gefangen.

Das Wichtigste war aber, dass er dadurch auch keine Gegner mehr erledigen konnte. Vec_to meint noch, dass sein Team das gemacht hat, damit andere Spieler im Gegnerteam weiterhin spielen konnten.

Wie reagieren Zuschauer darauf? Das Team der Blockierer wird gefeiert. CaPtCooKiEee schreibt dazu: „Alter, du bist ein Heiliger! Wenn sich die Community als eine Gemeinschaft zusammenschließen würde, um dies in allen Spielen zu tun, in denen Hacker in der gleichen Mannschaft sind, würden Hacker wahrscheinlich immer weniger spielen.“

Der User drongo97 meint: „Nicht alle Helden tragen ein Cape“ und bezieht sich damit auf die heldenhafte Tat der Teamkammeraden.

Gibt es mehr solcher Clips? Im Battle Royale Warzone hat ein einzelner Spieler den Kampf gegen die Cheater aufgenommen. So nutzte er Geld als Waffe.

Ansonsten macht auch Entwickler Infinity Ward eine Menge gegen Cheater. Zuletzt führten sie ein Sicherheits-Update ein, was viele Schummler hart getroffen hat. Die Cheater jammerten daraufhin laut in zahlreichen Foren und für die fairer Spieler war dieser Anblick ein wahrer Genuss.