Profis sagen: CoD Warzone hat „Dämonen-Waffen“ und das ist ein riesiges Problem

Ein fieser Grafik-Glitch nervt aktuell einige Spieler in Call of Duty: Warzone. Der Bug wird auch von Profis kritisiert, die sich besonders daran stören. Einer hat sogar ein Turnier dadurch verloren, wie er sagt.

Was ist das für ein Bug? Es geht um den „Demon Gun Glitch“, auch bekannt als „Alien Gun Bug“. Durch den verzerren sich die Modelle von Waffen dermaßen, dass nur noch ein riesiges Geflecht aus Texturen zu sehen ist. Der Glitch frisst sich schon länger durch die Warzone und tritt seit dem Start von Season 5 wieder vermehrt auf.

Bei kleineren Waffen führt das dazu, dass es aussieht, als hätte man einfach eine Handvoll Schrott in der Hand, statt einer Knarre. Zielen ist damit dann fast unmöglich, weil der halbe Bildschirm voller verzerrter Texturen ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Größere Waffen werden dabei so stark verzerrt, dass selbst der Spieler vollständig verdeckt wird. Statt diesem läuft dann nur noch ein großer Würfel voller dunkler Texturen durch die Gegend.

Trefft ihr auf so einen Spieler, ist es fast unmöglich, diesen zu töten, weil ihr nicht genau sagen könnt, wo in diesem Geflecht aus Grafik-Glitches er sich gerade befindet. Der Profi und YouTuber Nick „Nickmercs“ Kolcheff zeigt in einem Clip von seinem Stream, wie das aussieht:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Dämonen-Glitch lässt das Spiel „sterben“, sagt Profi

Warum ist das so ein großes Problem? Während der Glitch für die meisten Spieler nur ein Ärgernis ist, das ihnen mal eine Runde versaut, verbaut er den Profis teilweise dicke Preisgelder. Nickmercs etwa berichtet, dass er durch diesen Bug ein kürzliches Turnier mit 15.000 $ Preisgeld verloren hat.

Er bemerkt dabei auch, dass er nicht ganz nachvollziehen kann, wie die Gegner ihn überhaupt sehen können. Wenn sie genau so durch den Glitch behindert werden, wie er, sollte es ihnen schwerer fallen. In einem Video lässt er sich dabei über die Probleme von Warzone aus und wendet sich statt des Shooters dem neuen und äußerst erfolgreichen Fall Guys zu.

Der Profi Dennis „Cloakzy“ Lepore beschwert sich, dass eine milliardenschwere Firma wie Activision nicht einmal einen „einfachen Bug“ beheben könnte: „Das Spiel wird sterben“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Gibt es einen Fix? Die Entwickler arbeiten bereits daran, den Dämonen-Bug zu beheben. Bisher gibt es aber noch kein Datum dafür, wann das der Fall sein wird. Das Problem wurde bisher lediglich erkannt und ein Fix soll kommen.

Eine temporäre Lösung soll es laut einiger Nutzer sein, auf die Skins der Waffen derzeit zu verzichten. So könnt ihr anscheinend zumindest verhindern, dass eure eigenen Waffen wie besessene Dämonen in euren Händen explodieren. Waffen-Skins in Call of Duty scheinen ohnehin gerade etwas problematisch zu sein. Ein Spieler, der hunderte Stunden in den Grind für das seltenste Camo gesteckt hat, bekam diesen am Ende nicht einmal.