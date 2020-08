Wer in Call of Durty: Modern Warfare und in CoD Warzone genügend grindet, der wird dafür mit der seltenen Damascus-Camo belohnt – eigentlich. Ein Bug verhindert das offenbar gerade, wie einige Spieler berichten. Es scheint an Problemen mit Season 5 zu liegen.

Was ist das für eine Camo? Die Damascus-Camo ist der seltenste Skin im Spiel. Die gibt es nämlich erst dann, wenn ihr fast alle anderen Skins erspielt habt. Konkret bedeutet das:

ihr müsst die Gold-Camos freischalten – dazu braucht ihr alle anderen Camos für die jeweilige Waffe

und ihr braucht die Platin-Camo, für die ihr Gold in jeder Waffe einer Gattung benötigt, also sämtliche Camos für jede Schrotflinte, jedes Sturmgewehr und so weiter.

So sieht der Damascus-Skin auf der AK-47 aus.

Dazu zählen allerdings nur die Waffen, die nicht etwa über den Battle Pass freizuspielen sind und auch die neuen Obsidian-Master-Skins zählen nicht zur Challenge.

Dennoch benötigt ihr für die Damascus-Camo sämtliche Skins der meisten Waffen, was etliche hundert Stunden und dutzende Challenges bedeutet, die ihr investieren und abschließen müsst. Das Problem gerade ist: Offenbar gibt es den Skin selbst dann gar nicht.

Keine Damascus-Camo trotz Grind – Daran kann’s liegen

Das berichten Spieler: Wie der reddit-Nutzer ebai69 in einem kurzen Clip zeigt, hat er sämtliche anderen Skins gesammelt, die er für die Damascus-Camo bräuchte. Dennoch hat er sie nicht freigeschaltet bekommen.

Er zeigt in seinem Video sogar sämtliche Waffen-Gattungen und dass er für diese bereits Platin freigespielt hat. Eigentlich sollte er die Damascus-Camo also bekommen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Meldungen über diesen Fehler sind seit dem Start von Season 5 für Modern Warfare und Warzone häufiger im Umlauf. Die Spieler beschweren sich darüber, dass ihre vielen Stunden an Grind nicht belohnt werden.

Einige vermuten dahinter ein Problem mit den beiden neuen Waffen AN-94 und ISO. Die zählen als DLC-Waffen zwar eigentlich nicht zum Fortschritt für die Damascus-Camo, sind aber von den Spielern im Verdacht, den Bug zu erzeugen.

Wie kann man das umgehen? Der Nutzer Siriusly22 schreibt, dass möglicherweise die Challenges nicht richtig getrackt wurden. So sei es möglich, dass zwar die Gold- und Platin-Skins bereits freigeschaltet sind, die Herausforderungen aber noch nicht abgeschlossen seien. Er rät dazu folgende Tipps:

Betrachtet den Fortschritt sämtlicher Waffen für die Gold- und Platin-Skins

Achtet darauf, ob ihr bei einem der Skins noch keine Fortschritts-Anzeige für den Obsidian-Skin habt. Das kann darauf hindeuten, dass hier eine Challenge nicht richtig gezählt wurde

Sucht nach der entsprechenden Challenge, die noch nicht vollständig ist, und erledigt sie

Aktuell gibt es ohnehin einige Probleme mit Skins und Tarnungen. Ein skurriler Bug verwandelt die Schießeisen in „Dämonen-Waffen“, die euch vollkommen die Sicht versperren. Da soll vorübergehend helfen, Skins zu deaktivieren. Die Entwickler arbeiten zumindest dort bereits an einer Lösung.