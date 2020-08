Ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone behebt einen nervigen Bug mit Waffen-Modellen. Der eigentlich recht kleine Patch ist jedoch für Spieler auf der Xbox One größer als für alle anderen.

Was ist das für ein Patch? Ein Patch für Modern Warfare und Warzone vom 14. August soll den „Demon Gun Glitch“ beheben. Der sorgte dafür, dass sich die Modelle der Waffen so sehr verzerren, dass kaum noch etwas zu sehen ist, weder als Spieler noch als Gegner.

Von Profis und Spielern wurde das stark kritisiert, sodass die Entwickler eine Behebung des Fehlers mit einem Schnellverfahren vorgezogen haben. Dieser Patch ist nun live auf PC, PS4 und Xbox One.

Zudem werden einige weitere Fehler behoben:

ein Fehler, der auftauchen konnte, wenn ihr den „Erneut Spielen“-Button gedrückt habt

Bugs mit den neuen Seilwinden gegen Camper, der es Spielern erlaubte, durch geschlossene Türen zu kommen

die AUG sollte in Warzone nicht mehr unsichtbar sein

ein Problem mit der Map-Rotation im Multiplayer-Modus

Wie groß ist das Update? Es handelt sich eigentlich nur um einen kleinen Patch, der jedoch auf der Xbox One deutlich größer ist als auf anderen Plattformen. Hier müssen Spieler stolze 66,3 GB herunterladen. Zum Vergleich:

Die PC-Version hat einen 0,88 GB großen Patch für Warzone und einen 1,83 GB großen für Warzone + Modern Warfare

Die PS4-Version hat einen 1,2 GB großen Patch

Für die Xbox ist der Patch damit etwa 60-Mal größer als für die PS4. Die Größe von CoD ist für Spieler auf Xbox und PS4 ohnehin ein Problem. Daher sorgt das neue Update für Ärger unter den Spielern.

Darum ist das Update auf Xbox One 60-Mal größer

Warum ist der Patch so groß? Die Entwickler haben in einem Post auf Twitter bekanntgegeben, dass die Größe auf der Xbox mit dem Prozess der Patch-Auslieferung von Microsoft zusammenhängt. Da habe es ein Problem gegeben.

Der Download sei deswegen größer, die Gesamtgröße des Spiels sei aber nicht betroffen. Die betrage nach dem Patch für Warzone alleine 99,5 GB und für das vollständige Spiel 183 GB.

Einige Nutzer auf Twitter beklagen sich dennoch, dass sie den notwendigen Speicherplatz nicht haben, um den Download überhaupt zu starten. Von diesem Problem berichten sogar Nutzer auf der PS4, die eigentlich einen kleineren Download haben sollten:

Selbst die Tipps, um die Größe von CoD auf Xbox One und PS4 zu verringern, scheinen nur bedingt zu helfen.

Besonders, da der Patch zum Wochenende hin kam, ärgern sich die Spieler darüber, nun erst einmal ein riesiges Update laden zu müssen. Einige verlangen sogar Schadenersatz für die Wartezeiten und die Größe.

Weitere Probleme in CoD: Obwohl mit dem „Demon Gun Glitch“ eines der größten aktuellen Probleme verschwunden ist, gibt es besonders in Warzone noch einen weiteren, fiesen Bug. Der kann dafür sorgen, dass ihr direkt nach dem Start im Gulag landet, ganz ohne Kampf, und euch so das Match kosten.