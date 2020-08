CoD Warzone: Nerviger Bug kann euch jetzt direkt zu Beginn das Match kosten

Bei Call of Duty: Warzone sind einige Spieler auf einen nervigen neuen Fehler gestoßen, der euch bereits zu Beginn einer Partie direkt in den Gulag verfrachten kann. So ist das Match bereits kurz nach dem Absprung schon vorbei.

Nerviger Bug in Season 5: Aktuell ist bei CoD Modern Warfare und Warzone die Season 5 in vollem Gange. Doch neben zahlreichen neuen Inhalten wie Maps, Operators oder Waffen haben sich leider auch einige Bugs ins Spiel eingeschlichen.

So machen unter anderem Dämonen-Waffen den Spielern das Leben schwer. Und nun sind einige auf einen neuen nervigen Fehler gestoßen, der euch bereits zu Beginn einer Runde das Match vermiesen kann.

Übrigens, falls ihr richtig gut im Gulag seid: Dominiert ihr im Gulag? Firma sucht Coaches, zahlt 40€ pro Stunde

Was bewirkt der Bug genau? Der Bug schickt die Spieler im Prinzip direkt nach der Landung in den 1vs1-Kampf im Gulag. Dort landet man normalerweise, wenn man in einer laufenden Partie das erste Mal eliminiert wurde.

1vs1 im Gulag

Kurz nach der Landung steht ma nur mit Fäusten da und wird der Bildschirm plötzlich ohne Vorwarnung oder Feindeinwirkung einfach nur schwarz. Sekundenbruchteile später steht man dann im Gulag und muss um sein Leben kämpfen. Verliert man, ist das Match dann bereits gelaufen.

Eine Erklärung für den Bug gibt es bislang nicht. Gezielt vermeiden könnt ihr ihn also nicht. Doch das Schicksal wird offenbar bereits im Vorfeld besiegelt. Denn schon beim Absprung sieht man, dass man im Gegensatz zum Normalfall keine Panzerplatten ausgerüstet hat. Auch der Sound ist dabei offenbar verbuggt.

So sieht der Bug im Spiel aus:

Wie steht’s um einen Fix? Bisher ist dieser Fehler nicht mal im Trello von Entwickler Infinity Ward erfasst, wo die wichtigsten Probleme aus der Warzone und CoD: MW zusammengetragen werden – auch wenn der Bug wohl kein Einzelfall ist.

Es bleibt also abzuwarten, ob oder wie schnell die Entwickler darauf reagieren. Dass es jedoch plötzlich auch durchaus schnell mit einem Fix gehen kann, beweist der Fall der Dämon-Waffen. Dieser Bug stand schon längere Zeit im Trello, allerdings ohne Priorität. Das hat sich schlagartig geändert: Nach Ärger mit Pros: CoD Warzone verspricht schnelle Lösung für Dämonen-Waffen

Seid auch ihr schon mal diesem Bug zum Opfer gefallen? Wie seht ihr eigentlich die aktuelle Situation rund um Bugs in der Warzone? Ist es besser oder vielleicht sogar schlimmer geworden, als noch beim Launch des Battle Royale?