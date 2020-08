3 neue Grafik-Fehler in CoD MW & Warzone, die euch jetzt das Spiel kaputt machen

Der Glitch mit den „Dämonen-Waffen“ ist endlich aus dem Spiel, da melden sich bereits neue Kandidaten für den Titel des nervigsten Fehlers in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone – hier sind die 3 Grafik-Fehler mit den wohl größten Aussichten auf den Titel.

Schon seit dem Start von Call of Duty: Modern Warfare plagen Spieler immer mal kleine bis große Grafik-Fehler, welche die Fairness im Shooter beeinträchtigen. Anfangs gab es da zum Beispiel ein Fehler mit dem Geschütz, das Rauch unbrauchbar gemacht hat oder ein Anzeige-Glitch, der Angreifern einen großen Vorteil im Suchen & Zerstören gab.

In der Warzone wurdet ihr mit ganz anderen Kalibern geärgert. Erst kürzlich verschwand ein heftiger Waffen-Glitch, der die Knarren völlig verunstaltete und dadurch die Sicht blockierte.

Doch auch, wenn viele Fehler aus dem Weg geräumt werden, es gibt immer noch eine Menge für die Entwickler zu tun um alte und neue Schwierigkeiten zu bekämpfen. Hier findet ihr 3 Grafik-Fehler, welche die Entwickler wohl besser zeitnah aus dem Spiel patchen sollten.

Fehler 1 – Killstreak verdreht die Perspektive

Was ist hier los? Der Redditor „Bubbins123“ stellte ein Video online, in dem er Modern Warfare aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtete. Nachdem sein Killstreak „Wheelson“ auslief und er wieder die gewohnte Ego-Sicht einnahm, war überhaupt nichts gewohnt.

Denn das Sichtfeld in dem Video ist so heftig verdreht, dass es so aussieht, als würde der Soldat „auf der Wand“ laufen. In dem reddit-Thread findet sich entsprechend der ein oder andere Spiderman-Kommentar.

Wann tritt der Fehler auf? Es scheint ein Problem mit der Killstreak zu sein. Am Ende seiner Wheelson-Tour steht der Mini-Panzer von „Bubbins123“ etwas schräg und möglicherweise hat das auch die Sicht des Soldaten verdreht. Einen ähnlichen Fehler gab es früher in Modern Warfare schon einmal.

Fehler 2 – Third Person in der Warzone

Was ist hier los? Der CoD-Streamer „HusKerrs“ wurde ebenfalls Opfer eines Fehlers, den es schon länger im CoD MW gibt und der sich jetzt in die Warzone geschlichen hat – der Third-Person-Modus. Damals hat das sogar so gut funktioniert, dass sich einige Spieler gerne mehr davon gewünscht hätten.

Doch den neuen Bug hier wünscht sich wohl niemand. Beim Einsteigen in einen SUV bemerkt der Streamer, dass er nicht vorwärts mit dem Fahrzeug kommt. Als er wieder aussteigt, bleibt die Kamera hinter dem Vehikel, statt wieder in die Ego-Perspektive zu wechseln. „HusKerrs“ ist in diesem Moment nicht in Bedrängnis und nimmt es mit Humor. In einer anderen Situation ist bei einem solchen Fehler die Runde womöglich vorbei.

Wann tritt der Fehler auf? Das Video gibt kaum einen Hinweis, wie es zu dem Fehler kam. In dem Moment, als der Streamer in den SUV einsteigt, bewegt er sich per Slide-Cancel. Womöglich hat das Einsteigen im falschen Moment der Animation den Bug verursacht.

Nachdem er sich zurück ins Fahrzeug setzt, funktioniert alles wieder ganz normal.

Fehler 3 – Fehler in der Warzone-Matrix

Was ist hier los? Der Redditor „freeyungal“ postete dieses verstörende Video einer völlig verstümmelten Warzone. Viele Objekte und Oberflächen laden nicht korrekt und sogar einer seiner Mitspieler besteht nur aus zwei in der Luft baumelnden Waffen. Doch das Team lässt sich nicht unterkriegen, zeigt „freeyungal“ einen „unsichtbaren“ Truck und der Trupp donnert los Richtung Boneyard.

Wie der nächste Kampf ausging, ist nicht überliefert. Vielleicht hatte er sogar Vorteile, weil er Feinde auch hinter Deckungen sehen konnte. Doch vernünftig Spielen kann man so nicht.

Wann tritt der Fehler auf? Es ist völlig unklar, wodurch dieser fiese Grafik-Fehler hervorgerufen wird. In dem Thread meldet sich ein PC-Spieler, der das Problem öfter hat und selbst nach einem Wechsel der Grafik-Karte noch betroffen ist. Ein Statement der Entwickler gibt es auch zu diesem Fehler nicht.

Findige Cheater finden immer wieder Möglichkeiten, um Fehler im Spiel auszunutzen. Hier sitzt Einer in der Wand von „Shipment“.

Viele Matches in Modern Warfare und Warzone laufen ohne Fehler ab, doch manche sind so verbreitet, dass sie vielen Spieler Runden versauen und damit den Spielspaß bremsen. Besonders wenn Cheater Wege finden, bestimmte Fehler auszunutzen, wird es richtig gemein.

Manchmal sind die Fehler allerdings so kurios und selten, dass sie zum Schmunzeln einladen. So gab es mal eine Solo-Runde, in dem der Gulag die Spieler nach dem Tod ohne Kompromisse zurück ins Spiel schickte. Möglich, dass das unendliche Battle Royale immer noch läuft.

Was nervt euch aktuell in der Warzone am meisten? Gibt es einen Fehler, der euch öfter im Weg steht oder sind es doch eher die Cheater, die euch den Spaß rauben?