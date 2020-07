Kein Sieger in CoD Warzone: Fehler macht Match zum unendlichen Battle Royale

Bei einem guten Match mit Spielern auf demselben Niveau wünscht man sich manchmal, es würde ewig gehen. Was passiert, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, zeigt ein neuer Fehler in der Call of Duty: Warzone. Kleiner Spoiler: Es ist das totale Chaos.

Was ist das für ein Fehler? Welche Mechanik der Call of Duty: Warzone bei diesem neuen Fehler auch immer Lust auf ein paar Überstunden hatte, es führte dazu, dass alle Spieler wieder und wieder respawnen.

Der Spieler „b6109“ postete ein Clip auf reddit, der das Chaos in vollem Ausmaß zeigt:

Fehler verhindert Match-Ende und führt zu totalem Chaos

Was war da los? In dem Clip seht ihr den Redditor „b6109“, der als „Lefty“ in der Warzone kurz vor dem Ende einer Solo-Runde steht. Das glaubt er jedenfalls. Doch irgendetwas stimmt wohl mit dem Gulag nicht, der Respawn-Mechanik des CoD-Battle-Royales.

Mit dem Schließen des 4. Gaskreises endet die Gulag-Phase und erstmalig gefallene Spieler haben keine Chance mehr auf eine Rückkehr ins Match. Die Soldaten werden mit einem großen „Gulag ist geschlossen“ in der Mitte ihres Bildschirmes davor gewarnt. Der Hinweis verschwindet normalerweise nach wenigen Sekunden wieder. Jedoch läuft bei „Lefty“ schon der 7. Gaskreis und die Anzeige ist immer noch groß zu sehen.

Offenbar haben streikende Insassen den Gulag übernommen, was dazu führte, dass einfach alle Spieler, die down gehen, direkt wieder am Himmel über Verdansk respawnen. Hier ein paar Tipps, wie ihr legal aus dem Gulag wieder rauskommt.

Das Ergebnis dieser Respawn-Schleife ist fatal und nicht mehr mit einem normalen Match zu vergleichen. Die Soldaten fallen kontinuierlich aus dem Himmel und bekämpfen sich mit allem, was sie finden – Anfangs noch mit Schusswaffen, später schlagen sie einfach nur noch aufeinander ein.

Der Clip endet, als es kein Spielfeld mehr gibt und „Lefty“ enttäuscht auf dem „Kiesrutschenturm“ beim alten Bahngelände bei „Quarry“ landet und wegen dem Gas elendig eingeht. Mehr über die Wirkungsweisen des Gases gibts hier:

Mit dem letzten Kreis sind meist kaum noch Spieler übrig.

Gab es wirklich keinen Sieger? Bei einem solch fehlerhaften Match gewinnt wohl niemand. „Lefty“ sackte während der Runde 27 Kills ein, verließ dann aber doch das Match. Theoretisch gewinnt das Team mit dem meisten Durchhaltevermögen. Denn sobald sonst keine lebenden Gegner übrig sind, steht ein Sieger fest.

Doch wie lange das ausdauerndste Team durchgehalten hat, erfahren wir wohl nie. Auch „Lefty“ meint, in den Kommentaren unter dem reddit-Clip, über seine Leidensgenossen: „Sie könnten immer noch drin sein!“.

Die Warzone kämpft immer mal wieder mit solch absurden Fehlern – Mal gibt es einen Schlangen-Glitch, bei dem Spieler ihr Sichtfeld ändern, mal kommen Soldaten mit einem Speed- und Health-Buff aus dem Gulag.

Doch die Entwickler bleiben dran und versuchen, die ärgsten Dinge schnellstmöglich zu fixen. Aktuellen stehen für CoD MW & Warzone 11 Fehler auf dem Zettel, die vielleicht schon in Season 5 behoben werden. Ärgerlich können solche absurden Vorfälle aber auf jeden Fall sein.