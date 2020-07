11 nervige Fehler in CoD MW & Warzone, die Season 5 beheben soll

Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone arbeiten aktuell an der Behebung etlicher Fehler. 11 davon haben sogar bereits einen Fix, der in Kürze kommen wird.

Was sind das für Fehler? Bei den Fehlern handelt es sich teilweise nur um kosmetische Dinge, jedoch teilweise auch um schwerwiegendere Bugs, die dazu führen können, dass Features nicht richtig funktionieren oder ihr sogar Runden verliert.

Im offiziellen Trello der Entwickler sind elf solcher Fehler aufgeführt, für die bereits eine Fehlerbehebung existiert, die noch implementiert werden soll. Die meisten davon sind für den Multiplayer von Modern Warfare:

der Killstreak „Präzisions-Luftschlag“ kann nicht eingesetzt werden, obwohl er zur Verfügung steht

Screen-Tearing (Grafik-Fehler) auf neuen Multiplayer-Maps

Grafik-Fehler mit den Augen von Captain Price, dem legendären neuen Operator von Season 4

unsichtbare Kollision auf Promenade

Exploit in einem der Kioske auf Piccadilly

Hitboxen von männlichen Operators funktionieren nicht korrekt, wenn die „nur Kopfschüsse“-Funktion in privaten Matches aktiv ist

das Fadenkreuz für das Standard-Visier der neuen Rytec AMR kann nicht angepasst werden

der RPK-Lauf ist für einige Waffen kaputt

Offiziers-Herausforderungen heißen aktuell „Elder challenges“

Für das Battle Royale Warzone gibt es ebenfalls zwei Fehlerbehebungen. Einer davon betrifft Helikopter, die schon mehrmals für Probleme gesorgt haben:

die Spieler-Physik kann von Helikoptern beeinflusst werden, während der Fallschirm geöffnet ist

ein nicht näher spezifizierter Glitch mit der Munition

Helikopter sorgen immer wieder für Ärger in Warzone.

Im Trello sprechen die Entwickler ebenfalls von einem Fix für einen Exploit, durch den Spieler ihre Waffen aus der Vorbereitung in Warzone mitnehmen konnten. Allerdings ist dieser Fehler schon mit einem früheren Update behoben worden.

Wann werden die Fehler behoben? Gekennzeichnet sind die Fehlerbehebungen mit „behoben in einem zukünftigen Update“. Es ist möglich, dass sie deswegen schon mit dem Release von Season 5 am 5. August verschwinden, spätestens aber wohl in einem kurz darauf folgenden Patch.

Weitere Änderungen in Season 5

Zusammen mit den Fehlerbehebungen erwarten wir wichtige Änderungen an der Map von Warzone mit Season 5, die bisher durch einen Teaser angedeutet wurden. Das würde auch die Story des Battle Royale vorantreiben.

Haben Züge etwas mit den Änderungen zu tun? Bildquelle: YouTube.

Außerdem erscheint ein neuer Battle Pass und es wird drei neue Waffen geben, die ihr euch erspielen könnt:

APC 9: eine Maschinenpistole

Remington 700: ein Scharfschützengewehr

CheyTacM200 Intervention: Ein „Quick-Scope“-Sniper

Etliche Leaks sprechen dazu von neuen Maps, allerdings ist das bisher noch nicht bestätigt. Wenn ihr mehr zu den Neuerungen erfahren wollt, schaut euch an, was wir bisher zur Season 5 von Modern Warfare und Warzone wissen.