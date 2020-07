Für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone ist ein neuer, kleiner Patch für PC, PS4 und Xbox One aufgespielt worden. Bei dem handelt es sich aber nicht um das erwartete Playlist-Update, sondern um einige Fehlerbehebungen.

Was steckt im Patch? Die Patch Notes für das kleine Update hat der offizielle Twitter-Account der Entwickler gepostet. Und sie sind überschaubar:

der „Border War“-Skin und die Bio für D-Day wurden umbenannt

ein Exploit, in dem Spieler in Warzone mit einer Waffe beginnen konnten, ist behoben

ein Bug mit dem neuen „Rytec AMR“-Scharfschützengewehr ist behoben, durch den Schüsse über dem Fadenkreuz im Scope getroffen haben.

Der Patch behebt dabei ausschließlich die angesprochenen Inhalte und bringt keine neue Playlist, wie sie bereits angekündigt wurde. Mit der neuen Playlist sollten 5 irre Spielmodi und Shipment erscheinen.

Wann kommt das Playlist-Update? Bisher gibt es noch keine Information über das angekündigte Update. Allerdings erschienen die Updates in den letzten Wochen meist Dienstags zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr deutscher Zeit. Wir rechnen darum damit, dass es auch dieses Mal etwa dann aufgespielt wird.

Einer der Modi, auf den die Spieler insbesondere hinfiebern, ist Shipment 24/7, der wieder eingeführt werden soll. Der sorgt immer für viel Action und eignet sich besonders gut zum Waffen leveln. MeinMMO-Autor Maik Schneider hat jedoch einen Modus für sich entdeckt, der fast noch besser ist: die „Corona-Playlist“.

Unfairer Waffen-Exploit behoben

Was war das für ein Exploit? Der Waffen-Exploit hat es Spielern erlaubt, sich eine Waffe aus der Aufwärm-Phase mit ins Spiel zu nehmen. Dazu haben sie sich eine der Waffen aus den Loadouts ausgesucht, die ihnen zum Start zugewiesen werden, und sie dann abgeworfen.

Mit dem Exploit ließen sich Waffen einfach aus der Aufwärmrunde mitnehmen.

Dazu war zwar außerordentlich gutes Timing nötig, aber mit ein wenig Übung konnten die Spieler so in jeder Runde direkt bei einer Waffe landen, die sie haben wollten und die in der Regel sehr viel stärker ist, als der anfängliche Boden-Loot, den ihr sonst so findet.

Der Exploit hat einen Bug genutzt, der offenbar schon vorher dafür verantwortlich war, dass Spieler mit Geld und Rüstung in Warzone starten konnten. Mit dem Patch heute, am 14. Juli, ist er aber laut den Entwicklern behoben.

Spieler fordern nun allerdings, dass Infinity Ward wieder stärker gegen Cheater vorgeht. Das ist ein ewiges Problem, an dem jeder Online-Shooter ständig zu knabbern hat. Warzone wird dazu aktuell von einigen Bugs heimgesucht, die unbewaffnete Helikopter aus dem Nichts euer Team töten lassen.